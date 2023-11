El picante análisis del gurú del dólar blue de cara al balotaje: "Argentina se transformó en..."

De cara al balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei, el clima de incertidumbre se evidencia en una suerte de "parálisis" financiera en la que el mercado de cambios se mantiene relativamente estable ante el desconocimiento de lo que pueda llegar a ocurrir el próximo domingo 19 de noviembre.

Frente a esto, el analista financiero Salvador di Stéfano buscó explicar el contexto actual de la Argentina a través de un desglose de los últimos 17 años del país, el cual considera que sufrió una "descapitalización desde Néstor (Kirchner) a Alberto (Fernández) sin escalas".

Esto llevó a que la Argentina se convierta en un "país dormitorio" donde "los privados se llevan su dinero al exterior y los extranjeros no vienen", con un "Estado mal administrado, pocos dólares y muchas deudas".

Para explicar esta "descapitalización" de la Argentina, el especialista analizó la Posición de Inversión Internacional (PII) - "un estado contable estadístico que representa el saldo financiero del país frente al resto del mundo"- del país desde el año 2006: los detalles.

País "descapitalizado": el análisis de Di Stéfano sobre la Argentina

Para Salvador di Stéfano, titular de la consultora financiera SDS Asociados, la Argentina es "un país dormitorio" en el que "los privados desarrollan sus actividades, ahorran en moneda extranjera y se llevan el dinero al exterior".

Esto es así porque, desde el año 2006 en adelante, el país "no logró generar la confianza necesaria para que los argentinos realicen inversiones" en el país, todo lo contrario, han retirado dinero y lo han colocado en el exterior.

Di Stéfano considera la Posición de Inversión Internacional (PII), tanto del Estado como del sector privado, desde 2006. En el primer caso, en 17 años se pasó de un negativo de u$s 32.234 millones a una deuda de u$s 97.987 millones, "con el agravante que al día de hoy no contamos con superávit fiscal para afrontar esta situación, y la balanza de pagos nos muestra que hay más salida de dólares que ingresos", señala Di Stéfano.

En este marco, además, "Argentina no es sujeto de crédito, y tampoco un lugar elegido para realizar inversiones que permitan revertir este escenario".

Por otro lado, al observar el sector privado se evidencia la "fuga masiva" de activos hacia el exterior en los últimos 17 años, período en el que estos aumentaron u$s 246.928 millones, con aceleración a partir del año 2018.

Así lo repasa Di Stéfano: "En el año 2006 los activos de argentinos en el exterior eran de u$s 138.157 millones, a diciembre del año 2017 sumaban u$s 272.309, y en la actualidad se ubican en u$s 385.083 millones. En los últimos 5 años crecieron a mayor velocidad que en los primeros 11".

"Los pasivos de los privados en Argentina aumentaron notablemente, en especial impulsados por la inversión extranjera directa que paso de u$s 56.838 millones en el año 2006 a u$s 129.278 millones en el año 2023", repasó además el especialista.

Así, "el saldo de la posición de inversión internacional de los privados es positivo en el año 2023 por u$s 190.915 millones", sumó Di Stéfano.

Tras observar estos números, se evidencia que la Argentina "tiene una posición acreedora con el mundo", es decir, que la población tiene "más activos afuera del país que pasivos".

Para el analista de SDS, "esto denota que no hay confianza en el Gobierno, ya que esto ocurrió sistemáticamente desde el año 2006 a la fecha, y se profundizo en los últimos 5 años".

Es por esto que Di Stéfano considera que la Argentina es un "país dormitorio" dado que "aquí los privados desarrollan sus actividades, ahorran en moneda extranjera y se llevan el dinero al exterior".

Para cerrar, el analista cree que, si no se revierte este "patrón de comportamiento", no se podrá salir del actual "escenario de decadencia". ¿Qué hace falta para superar esta situación? "Lograr superávit fiscal, capitalizar el Banco Central y generar condiciones para que lleguen capitales al país, levantado el cepo y dando incentivos fiscales a la inversión", cierra Di Stéfano.