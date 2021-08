Olivosgate: Larreta le bajó el tono, pero en el Congreso la UCR va a fondo

El día después de la aparición de tres videos que registraron el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se pronunciaron sobre el tema y le bajaron el tono a los pedidos de juicio político que se impulsaron desde la oposición, incluso desde dentro de Juntos por el Cambio.

El jefe de Gobierno porteño, cada vez más alejado del rol de administrador de la pandemia y más cerca del de estratega electoral, esperó a que pasara la primera ola de repudio generalizado, mientras desde varios medios se sugería que habría sido el mismo Gobierno el que adelantó el material para ensayar una maniobra de daño contenido.

Esta mañana, en declaraciones a Radio La Red, puso en duda el arrepentimiento esgrimido la semana pasada por Alberto Fernández y consideró que "si publican los videos es porque está la campaña. Así, uno pone en duda cuán arrepentidos están".

El Gobierno filtró los videos para desactivar nuevas réplicas del Olivosgate



Remarcó que al video con el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez durante la cuarentena estricta "lo deberían haber dicho y publicado al día siguiente que sucedió si hubieran estado tan arrepentidos" . "Todo el episodio me parece mal", afirmó Rodríguez Larreta.

Respecto a los pedidos de juicio político que hicieron distintos dirigentes de su espacio, el Jefe de Gobierno porteño sostuvo que "el mejor juicio que puede haber es el de las urnas, en tres semanas tenemos elecciones y la gente va a evaluar, de la forma más clara, contundente y democrática, las acciones del Gobierno".



Un poco más efusiva, la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal se refirió a la estrategia de difusión de los videos. "Es una prueba más de cinismo, el mismo con el que el presidente echó a un ministro por la vacunación VIP (Ginés González García) y luego nombró a otro vacunado VIP (Jorge Taiana)", indicó en declaraciones a LN+.

Cristina, ausente del Congreso

En el marco de la sesión de la Cámara de Senadores que se desarrolla esta tarde la oposición aprovechó para pedir sobre tablas la presentación de un proyecto de declaración de repudio por la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena.

El encargado fue el senador radical por Formosa, Luis Naidenoff, quien afirmó que la difusión de las fotografías y los videos "no es solo un cachetazo a la credibilidad, es un golpe bajo al esfuerzo colectivo de un pueblo que dio todo en los peores momentos y cuando en los momentos más difíciles perdió todo también acompañó".

El oficialismo rechazó tratar hoy el proyecto de declaración que presentamos para repudiar los festejos en Olivos de julio del 2020. Se perdió la oportunidad de demostrar que el sistema político es mas fuerte que la inmoralidad presidencial. pic.twitter.com/hyk8rQ3KpL — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) August 19, 2021

En un discurso que fue in crescendo en el tono el senador consideró que "Olivos era una celebración de fiesta en fiesta" durante la cuarentena. Cristina Kirchner no estuvo presente para escuchar el repudio de la oposición. Desde el inicio la sesión estuvo encabezada por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala.

"No se cuestiona el festejo, se cuestiona el castigo y ensañamiento con los argentinos que no podían participar ni para despedir a sus familiares", lanzó el formoseño.

Por último, agregó que "lo que ocurrió fue una burla, todos sentimos que nos tomaron el pelo, que mientras hacíamos los mayores esfuerzos para cumplir con las medidas Olivos era un carnaval, era una fiesta, y la fiesta la encabeza el presidente de la república y el presiente amenazaba y apretaba a los que podía por incumplir".

En tanto, ayer el presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó: "Quisieron anticiparse a que el periodismo publicara el #ElVideo y se lo dieron a un medio K. Lo único que confirman es que el Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa. Cinismo al palo".

Quisieron anticiparse a que el periodismo publicara el #ElVideo y se lo dieron a un medio K. Lo único que confirman es que el Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa.

Cinismo al palo pic.twitter.com/TuKeHl9YJD — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 18, 2021

En declaraciones publicadas en su cuenta de Twitter, El diputado de la UCR expresó que no le "sorprende" el contenido del video y recordó que ya había dicho que si se seguía "tirando de la piola" se iba a "conocer la verdad".

"No me sorprende lo que acabamos de ver. Cuando esto comenzó, con la primera foto y luego con la segunda, nosotros planteamos un pedido de juicio político. No como un golpe palaciego, sino para ubicar la máxima responsabilidad de quien ejerció el máximo cinismo desde el poder. Por eso dije que si seguíamos tirando de la piola íbamos a conocer la verdad", indicó en la misma red social.