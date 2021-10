Nuevo frente de conflicto por la violencia RAM: en Río Negro consideran que se generó "un quiebre institucional"

Luego de que el conflicto a raíz de los actos vandálicos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Río Negro abrieran un nuevo frente de conflicto para el Gobierno a raíz de que Alberto Fernández considerara que "no le corresponde a Nación" investigar el conflicto, los funcionarios de la provincia opinaron al respecto en defensa de su distrito.

En esta línea, Gustavo Genusso, el intendente de la ciudad de Bariloche -la más poblada de la provincia- considero que la carta de parte de Alberto Fernández para responder al pedido de ayuda de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, resulta "un quiebre institucional muy fuerte".

Violencia mapuche: Alberto manda gendarmes, pero advierte que controlar ese conflicto "no es función de su gobierno"

"Nos sentimos abandonados más que indefensos. No es una cuestión tanto de defensa en términos de seguridad sino de acción política", comenzó el funcionario en diálogo con Radio Continental.

"La presencia del Estado nacional es muy importante para la situación y la Justicia también tiene que trabajar mucho", instó Genusso, quién consideró como una cuestión de extrema prioridad "el esclarecimiento" de los hechos de violencia RAM, los cuales incluyen en su última movida el incendio de uno de los clubes más emblemáticos de El Bolsón, el Andino Piltriquitrón.

"No es tan grave el problema si se lo aborda. Venimos reclamando que no se está abordando el problema en términos de gobierno nacional. De acciones concretas y del diálogo que tiene que hacer", recordó luego el actual gobernador del clásico destino turístico.

Consideró también que, aunque el Gobierno insta al diálogo, él no observa que esto se esté llevando a cabo. Además, respecto a la carta de Alberto Fernández, indicó: "Denota que el Estado nacional no hace nada por nosotros, nos deja solos y es un quiebre institucional muy fuerte".

Y agregó: "El ciudadano tiene que sentir que el gobierno te cuida. Esto puede llevar a que la gente quiera hacer justicia por sí misma -consideró Genusso- Me parece que la carta es muy grave".

En este punto, disparó nuevamente contra la inacción del Gobierno: "Quiero pensar que no actúan porque no saben qué hacer. No le encuentran la vuelta, pero pienso esto porque quiero pensar bien", manifestó Genusso escéptico.

El intendente también recalcó que lo mismo ocurrió durante la anterior gestión de Mauricio Macri: "Creo que es por desconocer el territorio. Los que vienen, llegan con un preconcepto y hay un desconocimiento fuerte del territorio que lleva a un dejar hacer, que se va a solucionar solo, y las cosas no se solucionan solas", recalcó Genusso.

Finalmente, al igual que el ex gobernador Alberto Weretilneck, apuntó contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su directora, Magdalena Odarda: "Nunca se apersonó. Vino, dijo vamos a hacer esto o lo otro, otorgó tierras sin preguntarle a la ciudad su opinión. No estoy en contra de las comunidades originarias pero tienen que estar en un marco de la ley", remarcó.

Y concluyó: "Hubo desde el INAI un ninguneo a las autoridades provinciales y municipales. Está haciendo su propia historia sin respetar las instituciones".