Villarruel se reúne con Figueroa y empresarios de energía: qué dijo de Vaca Muerta

La vicepresidente Victoria Villarruel no se encontró con Javier Milei por su cumpleaños y viajó esta tarde para encontrarse con el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa. De todos modos, le dejó un saludo por redes sociales. ¿Cuál será la agenda de la titular del Senado en su visita a la Patagonia?

La presidenta de la Cámara Alta continúa distanciada de Javier Milei y hoy no participó de la reunión de gabinete ni en el convite posterior que se celebró en honor al cumpleaños del Presidente. Aún así, la compañera de fórmula le dedicó una publicación dónde brindó por "muchos momentos haciendo historia juntos".

Muy feliz cumpleaños Presidente @jmilei!!! Espero que este nuevo año de vida te depare todo lo mejor y que esa personalidad tan excepcional te lleve a lo más alto de tus aspiraciones. Por muchos momentos haciendo historia juntos! Un beso grande y Viva la Libertad!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 22, 2024

Según informaron desde la cartera a cargo de Villarruel, la Vice se reunirá hoy a las 16 horas con Figueroa en la residencia de la Costa. Villarruel arribó a las 8 de la mañana a la ciudad de Neuquén y fue recibida por la vicegobernadora Gloria Ruiz. Luego abrió el Texas Summit Energy.

Antes, por la mañana, visitó la Legislatura local junto a la vicegobernadora Gloria Ruiz.

En declaraciones que envió la prensa oficial, Villarruel se mostró "muy contenta de estar en Neuquén a la que no venía desde la campaña del 2023 y ser recibida por la vicegobernadora".

Organizado por la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) en colaboración con el Energy Workforce and Technology Council de Estados Unidos, este encuentro tiene como principal objetivo fortalecer los lazos e intercambiar conocimientos entre Argentina y Texas, dos regiones con las mayores reservas no convencionales de petróleo y gas del mundo.

"Aspiramos a que el desarrollo masivo de Vaca Muerta pueda generar en el menor tiempo posible exportaciones de petróleo y gas por divisas equivalentes a nuestras exportaciones agropecuarias", expresó Villarruel durante la apertura de la convención.

Y añadió: "Para ello es primordial mantener la paz, pues en un ambiente de paz es dónde la industria, el transporte y el comercio puede alcanzar su máximo desarrollo y es uno de los tres requisitos para lograr la seguridad jurídica".

Luego, según la agenda dispuesta por la cartera, Villarruel mantendrá su reunión con el gobernador neuquino. Finalmente, a las 19:30 horas la presidenta del Senado participará del cierre de dicha convención.





Reunión de Villarruel con empresarios

La agenda patagónica de Villarruel seguirá mañana. Como suele hacer, cada vez que se traslada a una provincia -y desde que inició su gestión fueron muchos los viajes-, la Vicepresidente aprovecha para mantener contactos con actores locales además de visitar a los jefes provinciales y comunales. Para mañana, se espera que viaje a la ciudad de Añelo dónde será recibida por el intendente Fernando Banderet.

En este sentido, Villarruel acudirá a diversas reuniones con distintos empresarios del sector de la Energía. A las 17 horas estará presente en la Expo Argentina Oil and Gas Patagonia 2024 en el Espacio Duam.

El stand principal estará a cargo de GyP y del Ministerio de Energía y Recursos Naturales provincial, quienes ofrecerán información sobre los últimos avances en materia de hidrocarburos y energías renovables, con un enfoque especial en Vaca Muerta, una de las formaciones de shale más importantes del mundo. Gustavo Medele, ministro de Energía y Recursos Naturales, y Guillermo Savasta, presidente de GyP, liderarán una agenda que incluirá charlas técnicas, reuniones y encuentros con los principales actores del sector.

Además, terminada esa exposición, la Vicepresidente mantendrá un encuentro en el mismo lugar con representantes de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén (FECENE). El Cronista consultó con allegados a la Vice sobre los posibles temas de conversación que se repasarían y todavía no están diagramados.