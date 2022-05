Myriam Bregman se plantó contra el agro y Carlos Maslatón la cruzó: "Ustedes, comunistas, esta vez no la van a pudrir"

El referente liberal Carlos Maslatón se cruzó al aire con la diputada nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, en un debate con ideas opuestas acerca del rumbo económico de la Argentina.

En el marco de un debate constante sobre cómo apuntalar la economía del país, Bregman y Maslatón sostienen dos posturas diametralmente opuestas: mientras que la representante de la izquierda cree en la necesidad de un Estado fuerte y presente en todas las áreas, el liberal -quién apoya al actual diputado nacional Javier Milei- apunta a reducir la intervención estatal al mínimo.

En esta línea, los dos abogados mantuvieron un fuerte debate de ideas al aire en diálogo con C5N, donde se refirieron a la "oportunidad histórica" que la Argentina puede aprovechar con la suba del precio de los alimentos a nivel mundial a raíz de la guerra en Europa.

Mientras que Maslatón defendió el libre comercio y la baja de impuestos para que el agro pueda explotar sus ganancias, Bregman le retrucó que esta "oportunidad histórica" solo va a beneficiar a unos pocos e incluso propuso la nacionalización de los campos.

CRUCE AL AIRE ENTRE MYRIAM BREGMAN Y CARLOS MASLATÓN

Al ser consultado sobre el la economía nacional y las oportunidades de la Argentina en el mundo frente al complicado contexto internacional, Maslatón aseguró que la Argentina se encuentra ante una "oportunidad histórica" de ingreso de divisas que debe ser aprovechada con la "reducción al mínimo" de la intervención del Estado en los sectores productivos.

"Los commodities recién empezaron a subir, van a triplicar los precios actuales, todo eso es plata para Argentina y derrama para todos los sectores", explicó Maslatón, recalcando que "lo mejor que puede haber ahora es baja de retenciones, mercado libre de cambio, tipo de cambio único y el mensaje tiene que ser que ganen la mayor cantidad de plata posible ".

Fue aquí donde apuntó a los grupos de izquierda y sus propuestas opuestas: "Ustedes comunistas, esta vez no la van a pudrir, Argentina es imparable", disparó el abogado y especialistas en finanzas.

Al escuchar esto, Bregman reaccionó y le espetó a Maslatón que de la "oportunidad histórica" que augura sólo ganan "cuatro o cinco y el resto pasa hambre". Y contradijo al liberal al asegurar que la riqueza "nunca derramó" porque "se la apropian unos pocos".

Aquí, Bregman propuso su solución: "Unos 4000 grandes terratenientes tienen que ser expropiados. Se tiene que nacionalizar los campos", explicitó la diputado con un proyecto opuesto al de los liberales.

Y agregó: "Hay que planificarlo porque si no no se va a terminar con la situación de dependencia y atraso en la que vive el país. Y siguen repitiendo sentidos comunes porque total a ellos les va bien".

Maslatón, por su parte, continuó defendiendo el libre comercio y la eliminación de impuestos: "Para el PBI que está afuera se declara la libertad de ingreso y egreso de capitales. Para que entre plata tenés que dejarla salir. Si liberas todo vamos a potenciar este momento argentino espectacular, Macri no lo hizo", remarcó.

Sin embargo, Bregman hizo énfasis en la evasión fiscal y volvió a insistir sobre el hecho de las ganancias no se "derraman" a la población: "No se sostiene. Un 40% de las ganancias del mundo se van a paraísos fiscales, googlealo", espetó pese a que Maslatón insistía que la libertad de comercio no necesariamente lleva a la evasión.

En esta línea, el abogado dijo que "si hay evasión tributaria está justificada" ya que "si los impuestos están muy altos hay que bajarlos". Y sumó: "Y si creen que es apología del delito, procedan".



"De cada 10 camiones que mandan al puerto de rosario 6 son en negro, ese el promedio que hablamos en el campo, se comenta que 6 son en negro", le retrucó la diputada de izquierda para ilustrar la evasión.

Ante esto, Maslatón volvió a repetir su polémica justificación a la evasión fiscal: "Está justificada porque el estado te roba todo". Y concluyó defendiendo nuevamente su postura, al asegurar que "los salarios van a volar", razón por la que "no hay que desacoplar los precios" nacionales de los internacionales.