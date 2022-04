Morir de eslóganes

- ¿De qué murió la Argentina?

- De eslóganes.

Insufrible cómo además de problemas estructurales y de la coyuntura también se acumulan las consignas como respuesta a todo. Hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional. "Que la paguen los que la fugaron" vs. "Hay que recuperar la confianza". Ojo que se dispara la comida, ¿no habría que poner retenciones un tiempito? "Defender la mesa de los argentinos" vs. "No hay que subir impuestos".

La última semana tuvimos el show del lugar común sobre los planes sociales, con el dúo Larreta y Zabaleta jugando a denunciar extorsión de organizaciones sociales a derecha e izquierda, con escalada hacia que hay que quitarle la ayuda al que corta.

¿Hay un problema con la asistencia social, con cómo se reparte y cómo se puede empalmar con el empleo si se generara? Es cierto. Pero que sea el foco del subdesarrollo argentino y la pobreza no sólo asoma como otro simplismo atado a una bandera. Es una mirada un toque miope. ¿No hay un rico lúcido que vea que hace cuatro años que se licúan los ingresos y la comida se vuelve un lujo popular sin que explote todo? En la oposición ven problemas a la 2001 pero nadie ve qué es lo que lo evita esta red de contención.

La consultora EcoGo lo puso en números: el plan Potenciar Trabajo le cuesta al Estado 0,3 puntos del Producto Bruto Interno; la AUH insume 0,5%, la Tarjeta Alimentar se lleva 0,7 y el Plan Progresar apenas 0,1%. Es decir, todo el paquete de ayuda social le sale al estado 1,6% del PBI. Hay paz social y sale dos mangos. Pero oh my god un acampe, que jode, obvio, ¿pero se ve el resto?

Con Perú en llamas por el alza de los precios de la comida y los combustibles (tomen nota), acá el Gobierno abona la idea de que el impacto de la guerra será pasajero. Así, creen que en el segundo semestre se cosechará algo de la estabilidad por el acuerdo con el FMI y entonces el rebote se consolidará en crecimiento, en la última apuesta de la promovida racionalidad albertista, cada vez más cascoteada desde adentro del Frente de Todos y con menos prédica hacia el exterior.

¿Cuánto más puede garpar sentar en una mesa a un Daer y un Funes para mostrar el apoyo de sindicatos y empresarios a este orden de cosas mientras todos están cavando túneles por debajo con otros, ante la chance de que la cosa termina mal? Se aceleran los precios. Se aceleran las traiciones.

El dólar Viagra

Son preguntas clave en el mundo del Presidente, que mientras tanto hace mosh sobre Mugicas, Evos y Borics para mostrar que tiene algo de Patria Grande y desde ahí bancarla hacia adentro. ¿Alcanzará eso para ordenar la tropa si quisiera aprovechar el aumento de tarifas de junio para lanzar un mini plan de estabilización?

La suba de la luz y el gas que se comprometió con el FMI es la señal de autonomía definitiva en un área aún manejada por kirchneristas que comparten flyers sobre el derecho a la energía en País Vasco. A propósito, ni noticias aún del llamado a audiencia pública que gatillazo el alza en las boletas .

A todo esto, nada da más virilidad en la Argentina que domar el dólar. El blue abajo de $ 200, casi igual que hace dos años es un viagra milagroso en tiempos de deterioro total de la imagen de un Presidente que cita a Spinetta y a Lennon en tiempos de Duki y Bizarrap.

Los indicadores no serán "fabulosos" como dice el ministro Jorge Ferraresi, un cristinista en transición, pero son el palenque al que se ata la Casa Rosada frente a una temporada más caliente de protestas en las calles.

En esa ensoñación hay un cierto brote de nubedepedismo a granel que activa preguntas infinitas sobre el corto plazo.

Cristina Kirchner no registra que está en un acto en conmemoración de caídos en Malvinas y clava otro capítulo del stand up frívolo de la interna, bardea a la vocera y recomienda libros con mensaje, luego de filtrar por periodistas afines que todo vuela en un mes.

Ni hablar de Mauricio Macri que en off vaticina que su gobierno de 2023 será distinto porque heredará una gestión ya estallada y no problemas asintomáticos como en 2015 . ¿O eso cambió ahora que el Fondo le financia más oxígeno a Alberto? Todo mientras pontifica sobre la república desde el mundial de bridge.