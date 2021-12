Momento de exportar expertos en inflación

Con la inflación en el 50% anual, la Argentina se ha convertido en un increíble ring de box de escuelas ideológicas sobre quién tiene razón respecto de cómo se frena el avance de los precios. A pesar de que cada uno que va pasando, la aterriza en niveles más altos, ninguno deja de pasar la oportunidad de levantar el dedo, al punto de que uno puede ver en un simple zapping en la tele a los padres de distintos fracasos explicar cómo sería un plan estabilizador exitoso.

Cada uno en todo caso se apura a defender su metro cuadrado de visión del mundo, antes de preguntarse si no será mucho hablar así como así de un karma que el país no consigue dejar atrás hace décadas, que es el principal trastorno de familias y empresas, y que requiere un enfoque serio y sin chicanas. Y sobre todo, con la humildad del que aprendió que en la Argentina el aumento sostenido de los precios es un dementor que te chupa el alma pero que no se va para siempre con un simple hechizo de mago.

"Pudimos frenar la inercia", salió rápido a decir el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, después de que el costo de vida se ralentizara un punto porcentual en noviembre respecto de octubre y se acomodara en el 2,5%.

Tras lanzar un congelamiento de 1400 productos como medida antiinflacionaria preelectoral que motorizó remarcaciones preventivas mientras se ponía en marcha y que no se vio ni por asomo en los locales de cercanía del Gran Buenos Aires, el funcionario salió a golpearse el pecho porque en algún punto el mes pasado contuvo el ítem alimentos y bebidas en la medición del Indec. Al menos, trepó por debajo del promedio, sin contar la carne que se disparó pero no estaba dentro de los precios máximos.

"Hoy la dinámica se explica por monopolios e inflación internacional", se agrandó Feletti en una serie de entrevistas en las que tenía el tono de quien se toma la entrepierna para enfatizar algo así como "dónde están los que decían que esto no funcionaba". Tal vez se pasó un toque de rosca: está difícil sostener que una de las inflaciones más altas del mundo hace años se explica sólo por "monopolios", que en muchos casos protagonizan las mismas empresas concentradas que operan en otros países, e "inflación internacional", cuando acá tenemos inflación arriba del 20% desde hace 15 años y hasta la irrupción del coronavirus, el mundo si pasaba el 2% era mucho.

Lo loco es que el discurso del funcionario así como el de una parte del oficialismo debate con otro, en la oposición, tanto o más obtuso, que sigue repitiendo casi en espejo que la "única" receta frente al problema eterno de la inflación en la Argentina es cortar la emisión monetaria, subir las tasas de interés y chau, a otra cosa. Como si siguiera latente, aún después de lo que les pasó en el gobierno, esa canchereada teórica que estaba detrás del entonces candidato Mauricio Macri cuando dijo que resolver el tema precios era de lo más fácil y todo responsabilidad del que está en el Poder Ejecutivo.

Está demás decir que entre 2015 y 2019 tal vez subestimaron que si manejás mal el tema endeudamiento o te hacés el sueco liberando el flujo de capitales se te puede ir al demonio el tipo de cambio y si vas a buscar el dólar adentro, los precios ni te cuento: inflación récord desde 2002.

Tal vez no todo es tan simple como cuando sos invitado en la tele. Imaginate si también tenés un lío con los costos de la energía que te mete presión. O tal vez había que darle bola, en un país con nuestra historia, a la famosa inercia: la Argentina acostumbrada a la cinta de correr de la actualización permanente "por si acaso" tal vez te obliga a una coordinación con empresarios y sindicalistas aunque no lo sientas o te de asquito.

El debate es tan poco honesto y dominado por el modo Twitter que un punto porcentual para acá o para allá desata todo tipo de cruces con tal de sostener posiciones prefabricadas y quedar como un capo frente a la tribuna propia. Así, esta semana los que se enojan con la idea de cualquier control aunque sea en forma temporaria pero de golpe tienen que reflejar que un toque funcionó puntualmente en un mes, salieron a agitar que en realidad el costo de vida se desaceleró por la baja estacional del tomate, un argumento que si el Gobierno lo hubiese usado a la inversa en los últimos meses habría sido señalado de poco serio.

Copamos el mundo

Sin embargo, estamos ante un quilombo padre, porque también "en parte" hoy los precios aumentan por lo que está pasando en el mundo. Además, basta leer la prensa económica de Estados Unidos y Europa para notar que se están preguntando ahora mismo por qué ellos están en niveles de inflación récord en 40 años y nadie cree tenerla clara. "La inflación desafía los viejos modelos", escribió el analista económico Greg Ip, en The Wall Street Journal.

¿Es la demanda desatada tras la pandemia que presiona en las góndolas? ¿Se pasó de largo el estímulo monetario de la Reserva Federal? ¿Son los cuellos de botella en la logística global? ¿Es el aumento de las materias primas, desde la energía hasta el maíz o el cacao? ¿Cuánto juega la psicología de los trabajadores que esperan de repente más inflación y piden más aumentos de sueldos, se preguntó argentinéandola toda también el Journal, mientras todos hablan de la sindicalización en los locales de Starbucks? ¿Es la "codicia de los conglomerados cárnicos", como atinó a responder la Gabriela Cerruti de la Casa Blanca en una rueda de prensa?

El escenario es altamente riesgoso para nuestro país básicamente porque en esta cornisa de inflación en niveles que dan miedo, que el mundo nos patee en contra con precios clave al alza, siempre en la historia nos ha terminado de hundir y venimos acumulando porrazos hace cuatro años como para que nos pase de vuelta.

Pero sobre todo este clima también es un peligro por el ego que tenemos, que si se exportara nos solucionaría la restricción externa. Nos puede pegar la onda "eh, todos tienen inflación, no es que nosotros tenemos un problema que ya había desaparecido del mundo", tal vez pasando por alto que el shock mundial llevó los índices al 7% anual y nosotros hacemos jueguito con pronósticos del 60%.

Sería un dramón extra si compramos el maldemuchismo que uno puede olfatear en el oficialismo que está a punto de pedir que vuelva Débora Giorgi porque bajó la inflación y la echaron.

Como sea, noviembre abre un interrogante de mucho más corto plazo y es qué rumbo terminará de imponerse en el Gobierno, que en las últimas 48 horas reflejó en su propio interior miradas bien contrapuestas sobre qué hacer frente al aumento de precios.

En el Congreso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró el lunes que una expansión inesperada de la base monetaria y sobre todo una también inesperada caída en la demanda de dinero de la población le pusieron presión extra a la inflación este año, en un mensaje mucho más en línea con lo que está leyendo el Fondo Monetario Internacional que con lo que explicó poco después el renacido Feletti, o la mismísima vicepresidenta Cristina Fernández, que -hay que decir- tiene algún tipo de confusión con la lectura de los fenómenos económicos, algo evidente según sus últimas exposiciones en público.

Un caso fue el acto del Día de la Democracia. No fueron pocos los que notaron la contradicción entre la reivindicación de su gestión como presidenta entre 2007 y 2015 cuando llevó la inflación a dos dígitos y perdió US$ 20 mil millones de las reservas internacionales, realizada allí frente sus aliados históricos a los gobiernos de Brasil y Uruguay, con Lula y Pepe Mugica ahí presentes, que tuvieron resultados bien diferentes.

Ellos, con la misma orientación ideológica, es cierto que crecieron menos pero acumularon dólares en sus bancos centrales, mantuvieron a raya los precios y pagaron tasas de interés superiores al costo de vida, premiando al que se quedaba en reales o uruguayos en vez de pasarse a moneda dura. A propósito, una posible solución al bimonetarismo, tema que -confesó la líder del Frente de Todos- es una de las preocupaciones que rondan en su cabeza en los últimos años.