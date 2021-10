Misiones quiere $ 114.000 millones por cuidar la selva y emitirá bonos de carbono

El gobierno de Misiones le pidió a la Nación una compensación económica de $ 114.000 millones en carácter de "reparación histórica" por su "contribución esencial" al país en la lucha para mitigar los efectos del cambio climático.

Más concretamente, la provincia gobernada por el peronista Oscar Herrera Ahuad busca recibir fondos por cuidar la selva , y que la partida se incluya en el Presupuesto 2022, según una nota que se le envió al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Una fuente interiorizada en el tema graficó: " Se pide una compensación por no depredar la selva para plantar soja , por ejemplo. Misiones funciona como equilibrio ambiental para los bosques y que pueda llover en la Pampa Húmeda".

La provincia en donde el ex gobernador y actual presidente de la Legislatura Carlos Rovira es el hombre fuerte del Partido Justicialista (PJ) también inició gestiones para emitir certificados de créditos de carbono que se originan en la selva misionera para proceder a la comercialización de bonos en los mercados internacionales.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safrán, comentó a El Cronista que se firmó un preacuerdo con la petrolera Phoenix Global Resources (del grupo Mercuria Energy Trading), que comprará los certificados de crédito de carbono para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.

Safrán indicó que están a la espera de un informe de calificadoras sobre el volumen de captura de carbono en una hectárea de la selva misionera, para valuar los bonos. Con esos fondos, la provincia del Litoral financiará sus políticas públicas y el cuidado del medio ambiente.

El reclamo económico

" La selva misionera absorbe los gases de efecto invernadero causado por distintas actividades contribuyendo de esa manera a contener el calentamiento global", expresaron en un comunicado.

Los equipos técnicos de Misiones han determinado que el aporte que se realiza a la Nación y al resto de las provincias argentinas suma $ 114.000 millones, "si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de destinarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios eco-sistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas", agregaron.

Herrera Ahuad también le hizo notar al gobernador de Tucumán en uso de licencia que Misiones "no recibe subsidios al gas natural" como en el Sur (ya que en casi todo el Noreste Argentino se abastecen con energía eléctrica, al no haber gasoductos troncales y baja demanda potencial), "no perciba una renta por la soja" como en la región Centro, "ni cobra regalías mineras" como en Cuyo.

"Si Misiones dedicara una 478.000 hectáreas (el 16% de su suelo) a cultivar soja puede obtener una renta agrícola anual de $ 34.000 millones ", reseñaron en la provincia.

En cambio, "generamos las condiciones propicias para que exista humedad suficiente para las cosechas de la Pampa Húmeda, que a su vez generan los dólares por exportaciones que permiten pagar las importaciones del equipamiento que se utilizan en los yacimientos de petróleo y gas, así como en los salares en el norte para extraer litio o en las minas de metales", fue parte de la explicación.