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Javier Milei se negó a polemizar sobre el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina. El Presidente calificó la exposición del Pontífice de “superlativa”, pero evitó analizarla en público. Dijo que no quiere “caer en esa miserabilidad” de poner al Santo Padre en la discusión política local.

Consultado por su opinión sobre las palabras del Papa, Milei habló de “muchos elementos de muchísimo valor”. Sin embargo, prefirió guardarse su lectura para sí mismo. En una entrevista con LN+, explicó que cualquier comentario suyo “va a tener una lectura política” y que no quería exponer a León XIV a lo que describió como un debate “rastrero”.

El mandatario fue categórico sobre su postura. No quiere “el barro de utilizar políticamente el discurso” del Pontífice, y aclaró que cada uno puede hacer el análisis que corresponda. Según dijo, las opiniones siempre serán subjetivas. Calificó además a la política local como un ámbito de “baja calidad y pésimo nivel intelectual”.

Cuando le preguntaron si la visita podía servir para que la dirigencia, él incluido, adopte una actitud distinta en torno a la concordia y el diálogo, Milei respondió que no está en contra de nada de eso. Atribuyó esa imagen a una “caricaturización malévola” de parte del sistema político, con complicidad de una parte del periodismo.

El Presidente aprovechó para criticar el nivel de la discusión pública. “Es un debate teñido por la demagogia”, sostuvo, y dijo que en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente. Los describió como de “una precariedad conceptual e intelectual grosera”. También reclamó mayor claridad sobre qué se entiende por debate, porque a su juicio hay un problema de definiciones.

Como ejemplo, mencionó el equilibrio fiscal. Dijo que hay quienes lo aceptan en palabras y luego impulsan más gasto. “No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, si son ignorantes o son malintencionados o las tres cosas a la vez”, afirmó. Y agregó que está “dispuesto al diálogo”, aunque recordó que el año pasado le votaron 40 leyes para romper el equilibrio macroeconómico.

Priorizar el costado espiritual

Sobre su propio discurso, Milei contó que decidió priorizar el costado espiritual por sobre el político. Entendió que el evento lo requería, aunque reconoció que no podía separarse del rol institucional. Buscó, dijo, un mensaje “de Dios que nos contenga a todos”, sin invadir el terreno de la política.

En esa línea, volvió sobre su planteo de la moral como política de Estado. Sostuvo que la noción de justicia deriva de los Diez Mandamientos y la vinculó con el principio de no agresión y el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Según el Presidente, esos valores tienen como correlato, en la visión liberal, la prosperidad. Subrayó el rol de la fe como organizador social.

. Presidencia

También se refirió a la reunión privada con el Papa en Casa de Gobierno. Contó que conversaron sobre los fundamentos morales de la política y el papel de las Sagradas Escrituras y del derecho natural en la toma de decisiones. Definió el intercambio como “muy interesante”. Describió además como “muy conmovedor” el momento de recibirlo, al verlo bajar la escalinata del avión.

En el cierre de la charla, al ser consultado por un supuesto alejamiento de Patricia Bullrich, Milei calificó los rumores como una “oleada de mentiras y operaciones” periodísticas de los últimos 15 días.

Por último, elogió la organización, que atribuyó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana, en coordinación con el gobierno porteño. Destacó la presencia en primera fila de Mauricio Macri, a quien pidió invitar explícitamente. “Es alguien que no puede faltar”, señaló, antes de que la entrevista se cerrara.