Milei le respondió a Villarruel luego de las quejas por su sueldo en el Senado: "Casta política"

Luego de su encuentro con Edmundo González Urrutia en Casa Rosada, el presidente Javier Milei calificó la reunión como un "día histórico" y remarcó que el dirigente opositor de Venezuela es el "presidente electo" de ese país. Además, cuestionó a Victoria Villarruel quien horas antes dijo que ganaba "dos chirolas".

La vicepresidenta había salido con una serie de fuertes quejas por el sueldo que ella recibe y, en su descargo, dijo que lo que cobra "no le alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad". "Gano menos que el Presidente", sostuvo.

En respuesta, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que fue una "frase muy desafortunada" y remarcó que "el 95% de los argentinos gana mucho menos que eso".

"Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones. Vive en el micro mundo de la alta política. Es una pena que haya dicho algo así", apuntó.

Pero Milei fue por más y añadió: "Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde".

Qué dijo Milei tras la visita de González Urrutia

"Es un honor enorme que él haya iniciado su gira de la libertad en Argentina y ahora empieza a recorrer un camino sobre lo que va a ser el mayor desafío de su vida: acceder al poder en Venezuela y comenzar la reconstrucción de ese hermoso país que ha sido devastado y aniquilado por el socialismo", sostuvo.

El mensaje del presidente ocurre luego de que Urrutia pidiera por la liberación de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre.

Bajo ese contexto, Milei sostuvo: "Esperamos que, en algún momento, Nahuel sea liberado y pueda regresar". De todas formas, aclaró que para que eso ocurre "primero tiene que llegar al poder Edmundo".

En esa línea, aseguró hoy que el dirigente venezolano podría ser asilado en Argentina en caso de que así lo requiera . "Si fuera necesario que sea asilado en Argentina lo vamos a recibir", sostuvo Milei, quien manifestó que la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, también podría ser recibida .

El fuerte mensaje de Milei contra Maduro

"En algún momento Maduro va a tener que caer por el propio desastre que han causado, hoy un venezolano gana cerca de 3 dólares, gana menos que un cubano. Tarde o temprano va a decantar, pero uno no sabe cuánto tiempo puede pasar", apuntó el mandatario contra el gobernante venezolano.

"Él perdió por goleada 70 a 30 (...) hoy Edmundo González me regaló los comprobantes de las actas que dejan claro que han ganado la elección y que Maduro los está robando", insistió Milei.