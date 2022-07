Bienes Personales: Pichetto vaticina un "impuestazo" como consecuencia del plan Batakis

Miguel Ángel Pichetto,e refirió a la serie de medidas económicas presentadas esta semana por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y vaticinó un "impuestazo", principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

Para el actual auditor general de la Nación, esta suba de impuestos se dará "por el lado de Bienes Personales", un impuesto que "en Argentina se cobra tres veces" ya que "se cobra con ABL también".

Este aumento se dará como consecuencia del revalúo inmobiliario planteado por Batakis, en el cual se actualizará el valor fiscal de las propiedades a nivel nacional y, por ende, impactará en el tributo.

En este sentido, Pichetto recordó que la nueva ministra de Economía de la Nación aplicó la misma medida cuando ocupaba ese puesto a nivel provincial en terreno bonaerense: "En Buenos Aires, Batakis lo subió casi 2000 por ciento", remarcó.

Además, también criticó a su par de Juntos por el Cambio, la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quién hizo lo mismo en el 2016: "Si vivís en la provincia de Buenos Aires, el incremento fue del 30, 40%", explicó.

"Se dio cuenta el sector agroindustrial de que esta intención es hacer caja por el lado de Bienes Personales. Es un impuesto muy elemental", señaló Pichetto en diálogo con CNN Radio.

Además, en referencia a los $ 600 millones que Batakis indicó que se ahorrarán con esta medida, Pichetto asumió que "la intención es buena" pero que aún se desconoce de qué forma se ahorrará ese dinero.

Respecto al acuerdo con el FMI, indicó que el Gobierno deberá cumplir de forma obligatoria, sino este se caerá. Y criticó: "No me parece consistente con la salida de la crisis. El mercado no está respondiendo bien y hay problemas de confianza".



Por otro lado, Pichetto compartió su opinión sobre la crisis interna del Frente de Todos e indicó que todos desean que el Presidente termine su mandato, "pero tienen que hacer algo para que eso ocurra, dar señales políticas".

"La pérdida de la figura presidencial genera pérdida de confianza en la economía", sumó el Auditor General de la Nación, quién además criticó de forma directa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quién asegura que "no puede desligarse del proceso de desgaste del Gobierno".

"El tema es cómo continúa este Gobierno. En términos de debilidad institucional, la falta de liderazgo, el proceso de volatilización del dólar. Vamos a ver. No quiero anunciar situaciones más complejas para los argentinos", concluyó Pichetto.