Milei activa un operativo contrarreloj por las críticas de Benegas Lynch contra el Vaticano

La campaña de Javier Milei debió cerrar filas y alinear la estrategia de comunicación producto de las declaraciones de figuras periféricas, desalineadas a lo acordado con los principales referentes del espacio y que perjudicaron a La Libertad Avanza en las discusiones públicas de los últimos días.

Se tratan de horas claves. En menos de tres días el espacio espera saber si el presidenciable libertario será electo en primera vuelta o deberá esperar a noviembre . Sin embargo, últimos días el pensador liberal Alberto Benegas Lynch (h.) y la candidata a diputada Lilia Lemoine, con su proyecto de ley de "poder rechazar la paternidad", pusieron en agenda temáticas que no habían sido estipuladas por la campaña y que generaron controversia en la discusión pública.

La más reciente fue la del economista y prócer ideológico de Milei, quien la lanzó ayer, cuando fue invitado a disertar en el marco de su cierre de campaña libertario. Allí dijo una controvertida propuesta a título personal: "Romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario". Es decir, que mientras allí rija la figura del papa Francisco, dejar de vincularse con la Santa Sede .

En cuanto textuales se refiera, la de Benegas Lynch (h.) fue la más resonante de todo el acto; lo cual generó que el mismo Milei debiera salir a aclarar la posición del espacio que lidera: "Fue parte de su discurso. No está en los planes hacerlo".

"No está en los planes romper relaciones con el Vaticano"



Javier Milei aclaró que la propuesta del referente libertario Alberto Benegas Lynch "fue una declaración a título personal de él" y agregó: "Sería una irresponsabilidad hacer una cosa de esas características".

El Cronista consultó con la eventual canciller del gobierno mileista, Diana Mondino, aunque no obtuvo respuesta y dijo que no emitiría comentarios al respecto. En una entrevista reciente con Forbes, sentó su posición diciendo que "jamás podría haber un conflicto con alguien por sus ideas religiosas. Sería francamente impensado" .

En tanto desde el espacio se mostraron alterados al oír las palabras de Benegas Lynch al saber el estruendo mediático que produciría. Al rescate tuvo que salir la compañera de fórmula, Victoria Villarruel: "Fue a título personal, sería una responsabilidad enorme hacer eso". Una persona de importancia en esa área marcó resignada: "Lamentablemente no es la primera vez que ponen un tema de agenda que no evaluamos".

El pronunciamiento de la Iglesia

El arzobispo de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva, dijo a radio Perfil estar "azorado y sorprendido" con la propuesta y llamó a "no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro".

"Para los católicos la figura del Santo Padre, más allá de quien sea porque convencidos estamos de que acá interviene el Espíritu Santo, no es solamente una autoridad, sino que es nuestro pastor, nuestro referente universal", señalo y sostuvo que como argentino le "asusta" que "en nombre de la libertad podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tender puentes".



En un sentido similar reaccionaron figuras importantes del ámbito religioso y referentes políticos de diferentes sectores .

Ejemplo de ello son el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva; el sacerdote de Opción por los Pobres José María "Pepe" Di Paola; el canciller Santiago Cafiero; el embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani; la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich; el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri.

Las críticas libertarias a Lemoine

El proyecto de la candidata a diputada Lilia Lemoine para la "renuncia de la paternidad" tuvo especial impacto en el espacio , con un cierre de filas total de referentes inclinados por la negativa y que se notó en el desarrollo del cierre de campaña hecho por Javier Milei ayer en el Movistar Arena.



"Fue inconsulto y no era el momento, estamos calientes", le dijo uno de los máximos referentes a El Cronista. La eventual ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se expresó vía X con un mensaje en su contra; mientras que Pagano y Villarruel fueron enfáticas al marcar su oposición al proyecto.

Si bien el candidato presidencial no se expresó públicamente al respecto, Lemoine fue una de las pocas personas que no fue saludada por Milei al llegar al escenario y fue la primera en irse luego de que terminara de disertar, para luego irse al programa de medianoche de Baby Etchecopar, en donde dejó más clips en las redes, no precisamente reivindicando al espacio.

"El 17 de octubre también murió San Martin". Bueno muchachos, prendan fuego los libros de historia, nos estuvieron mintiendo más de 150 años y Lilia Lemoine nos iluminó jahsjjj pic.twitter.com/pOT5RkTsJ2 — Gonza Carranza %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@gonzacarranzaa) October 19, 2023

Ahora, Milei se aprestará a cerrar sus apariciones públicas para luego entrar en el silencio obligado por la veda electoral que regirá a partir del viernes 20 de octubre, a 48 horas del comienzo de los sufragios .