La conversación digital sobre Javier Milei volvió a mostrar un saldo negativo durante octubre, según un informe de Ad Hoc y Onclusive que analizó las menciones al Presidente y a los principales dirigentes del peronismo. El relevamiento registró nueve meses consecutivos con predominio de negatividad y un aumento de las críticas durante el último mes hacia el mandatario.

Al mismo tiempo, Axel Kicillof fue el dirigente peronista con mayor volumen de conversación. Sin embargo, el estudio encontró una diferencia que puede resultar relevante para la oposición: los temas que más críticas generaron alrededor de Milei no aparecen entre los principales asociados al gobernador bonaerense.

En otras palabras, el informe muestra dos conversaciones que todavía avanzan por carriles diferentes. Mientras alrededor de Milei aparecen cuestiones como pobreza, riesgo país, Ley de Financiamiento Universitario, Ley de Tierras y Karina Milei-$LIBRA, en torno a Kicillof predominan las referencias a la Provincia, Cristina Kirchner, Sergio Massa, el peronismo y el futuro.

Milei acumuló nueve meses de saldo negativo

El informe registró 6,3 millones de menciones a Javier Milei durante octubre de 2026, por debajo del promedio de 6,5 millones contabilizado desde enero de 2025. Octubre fue, además, el tercer mes consecutivo en el que el volumen de menciones quedó por debajo de ese promedio.

El dato central del mes estuvo en el sentimiento de esas menciones. Según Ad Hoc y Onclusive, la negatividad aumentó 5 puntos respecto de septiembre, mientras que la positividad cayó 3 puntos. El balance de octubre quedó compuesto por 51% de menciones negativas, 35% positivas y 14% neutrales.

El relevamiento señala que los picos de conversación y negatividad se produjeron a partir del 19 de octubre. Cinco de cada diez menciones sobre Milei se concentraron durante los últimos doce días del mes.

Entre las principales conversaciones del período aparecieron las declaraciones del Presidente sobre quienes no llegan a fin de mes, la marcha universitaria, su viaje a España y distintos episodios vinculados con la política brasileña. El informe señala que, por primera vez desde el inicio de la Presidencia, los diez principales términos asociados a Milei tuvieron saldo negativo.

La conversación digital sobre Javier Milei volvió a mostrar un saldo negativo durante octubre, según un informe de Ad Hoc y Onclusive. Fuente: Bloomberg Hollie Adams

La agenda internacional también tuvo un peso importante. Las elecciones de Brasil y sus resultados protagonizaron buena parte de la conversación sobre Milei durante octubre. Entre los principales temas estuvieron las declaraciones sobre Lula, la victoria del presidente brasileño y el apoyo de Milei a Flavio Bolsonaro.

Qué temas concentran las críticas a Milei

Para identificar los principales focos de negatividad, el informe analizó más de 1,5 millones de menciones negativas sobre Milei durante octubre. A partir de ese análisis, identificó cinco ejes temáticos: pobreza, Ley de Tierras, riesgo país, Karina Milei-$LIBRA y Ley de Financiamiento Universitario.

El informe también señala que otros temas como trabajo, salarios, pobreza, corrupción e inseguridad tuvieron un protagonismo menor dentro de la conversación digital analizada.

La agenda internacional, además, tuvo una particularidad: las menciones a Milei en portugués fueron más negativas que la conversación general. El estudio registró 731.000 menciones en portugués durante octubre y señaló que el 60% fueron negativas, frente al 51% de negatividad del conjunto de la conversación.

Kicillof es el peronista con mayor volumen de conversación

Del lado opositor, el informe ubica a Axel Kicillof como el referente peronista con mayor volumen de conversación digital durante octubre, con 536.000 menciones. Detrás aparecen Cristina Kirchner, con 299.000 menciones; Sergio Massa, con 253.000; y Sergio Uñac, con apenas 8000.

Pero ese volumen no significa que la conversación sobre Kicillof sea mayoritariamente positiva. El informe registró 50% de menciones negativas, 39% positivas y 11% neutrales. En Sergio Massa, el resultado fue 59% negativo, 32% positivo y 9% neutral.

La diferencia aparece cuando se observan los temas asociados a cada dirigente.

En el caso de Kicillof, las principales conversaciones fueron Provincia, CFK, Massa, peronismo y futuro, seguidas por escuela, Brasil, Policía, Gobierno nacional y educación pública.

La diferencia que puede aprovechar el peronismo

Las cuestiones que más críticas generan alrededor de Milei, según el informe, no aparecen entre las principales asociadas a Kicillof o Massa. En otras palabras, el desgaste del Presidente abre una agenda de cuestionamientos que, por ahora, no tiene el mismo peso cuando se habla del gobernador bonaerense.

El propio informe advierte que ninguno de los potenciales candidatos peronistas analizados logra identificarse con temas importantes para la ciudadanía ni posicionarse como referente de los ejes más negativos para el Gobierno. También señala que el foco político y mediático sobre la interna del peronismo dificulta generar interés por fuera de los núcleos ya politizados.

Por eso, el dato no permite afirmar que el desgaste de Milei se traduzca automáticamente en una ventaja para Kicillof. Lo que sí muestra el relevamiento es que existe una distancia entre los temas que concentran las críticas al Gobierno y aquellos con los que hoy se identifica al principal referente peronista. Esa diferencia es la que abre la pregunta sobre si el espacio opositor podrá, o no, convertir ese desgaste en una agenda propia.