Melconian contra Guzmán: "Ojo, que si armás un plan bomba, te puede explotar la granada a vos"

Este domingo, el ministro de Economía Martín Guzmán sorprendió con una serie de declaraciones polémicas sobre el acuerdo por la deuda con el FMI. Y Carlos Melconian lo criticó duramente: "¿Con qué cara va a ir este muchacho a Washington?" .



Además, habló sobre la suba del dólar blue cerca de $ 200 y la falta de política económica y monetaria. En ese sentido, se mostró contra el congelamiento de precios y otras medidas de intento de control de la inflación.

"Acabar con la dependencia del Fondo es un acto de soberanía. El FMI le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación", aseguró Guzmán en un panel que compartió junto a Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia durante la crisis de 2015.

En la mesa redonda que protagonizó en el Centro Cultural Kirchner,el ministro Guzmán disparó: "El préstamo del FMI fue un préstamo político. No lo va a reconocer , pero fue el Director Ejecutivo en el FMI que se sentaba en la silla de Estados Unidos al momento del préstamo quien dijo públicamente que había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior".

Y chicaneó: "¿Quieren saber de qué lado del conjunto de intereses está cada quien en la Argentina? Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI. Miren si apuran al Gobierno o si apuran al FMI. A quien tendrían que estar apurando es al FMI: que baje los sobrecargos, que acepte el programa que ya hemos presentado".

El economista Carlos Melconian salió al cruce de los dichos de Guzmán. "Es imperdonable. Acá lo dice para la hinchada. Pero, ¿con qué cara va a ir este muchacho a Washington a negociar? ¿Va a ir con este video? ¿Para qué agarrás el Gobierno si después te la pasás dos años echándole la culpa al que se fue? ".

Y, en tono de chicana, agregó: "¿Qué vino, a lo revolucionario? ¿A salvarnos a lo San Martín? Este tipo de desorden es tolerable cuando no estás en el Gobierno".

El ex titular del Banco Central insistió en su postura de que "no existe política económica". Y juzgó que "el Gobierno se tiene que ordenar en un acto de responsabilidad con el país. Le quedan dos años más. Van a tener que tener un acto de supervivencia".



En ese sentido, consideró que la suba del dólar es consecuencia del desorden político. Y advirtió: "Ojo, porque si armás un plan bomba es muy temprano, y te puede explotar la granada a vos".

Agregó: "El dólar blue no es bajo. Solo se espiraliza por desorden político. No hay condiciones generosas en la economía porque no hay reservas, hay inercia inflacionaria. Lo que tienen que hacerlo es administrarlo".

Melconian también opinó sobre las medidas de congelamiento de precios que fijó Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior: "No servirá para nada en el contexto actual. El empresario está para ganar, el individuo para ahorrar, para consumir lo más posible donde le dan créditos. Esos son activos de una economía competitiva y capitalista".

Sobre el impacto electoral de las últimas medidas tomadas por el Gobierno en el resultado de las próximas elecciones del 14 de noviembre, Melconian se mostró escéptico: "No hay plan platita, ni bicicleta. Los que proponen eso no tienen ni idea. ¿Qué se pudo arreglar en los últimos 60 días? Nada".



