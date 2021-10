Mejoran estimaciones para la campaña de trigo 2021/22 y podría llegar a 19,8 Mt

A pesar de la sequía que afectó amplias zonas productivas en el país, la proyección de producción de trigo para el ciclo 2021/22 trepa a 19,8 millones de toneladas (Tn) , indicó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Esto supone un incremento de 600.000 toneladas en relación a la proyección anterior y está en línea con las proyecciones del propio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que ubica el resultado de la campaña triguera en unas 20 millones de toneladas.

Hay que aclarar que esta estimación está un escalón más abajo de la cosecha 2020/21 que rondará las 20,7 Mt , aunque esto podría variar dependiendo de cómo evolucione el clima y qué efectos tenga en la cosecha fina.

Las lluvias trajeron alivio a los productores de trigo en un momento clave del cultivo



"Si bien el ciclo estuvo atravesado por períodos de déficit hídrico, la adecuada extensión y distribución de las lluvias permitieron que el cultivo mantenga una favorable condición en regiones que aportan gran parte del área sembrada", señala la bolsa porteña.

De esta manera, y según la información que ha podido ser recabada hasta el momento, se recolectó el 6,7% del área apta, con un rinde promedio de 10,3 qq/Ha (quintales por hectárea).

Incluso en las regiones centro y sur del área agrícola, las expectativas de rendimiento se encuentran por encima de las estimaciones iniciales.

Optimismo oficial

Al respecto, el pasado el pasado 19 de octubre, en le marco de una visita de Tucumán, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, destacó que existen "muy buenas expectativas con la presente campaña" de trigo y agregó que "será una cosecha muy importante".

Asimismo, puntualizó que "el trigo arranca con fuerza desde el norte" y que "a medida que vaya avanzando su maduración terminará entre diciembre y enero en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires" .

Retenciones: cuáles son los planes del Gobierno y qué reclaman las organizaciones del campo



Algunos analistas y operadores consideran que la campaña triguera podría ser incluso superior a la prevista por la Bolsa de Cereales porteña y acercarse a las 22 millones de toneladas.



En ese caso se generaría un saldo exportable de 15,5 Mt, lo que a los actuales buenos precios internacionales del cereal -llegó a u$s 250 la tonelada- tendría un ingreso de divisas cercano a los u$s 4300 millones y dejarían en las arcas públicas algo más de u$s 510 millones en concepto de retenciones.

Si en cambio, la cosecha final se mantuviera en torno a las 20 millones de toneladas, las exportaciones llegarían a 13,5 Mt, con una liquidación de divisas prevista en u$s 3740 millones e ingreso al fisco por unos u$s 450 millones.