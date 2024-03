Desde el jueves a la noche en que el Senado rechazó el mega DNU del Gobierno por cómoda mayoría opositora, el presidente Javier Milei dio la orden desde la quinta de Olivos: se terminó la etapa del diálogo y las "palomas" de la Casa Rosada. Ahora comienza el operativo de confrontación dura contra "los orkos de la vieja política" que no quieren el cambio.

El mandato presidencial llegó a todas las oficinas de la Casa Rosada y lo ratificó el propio Milei cuando muy molesto vio el rebote negativo en los mercados del fracaso oficialista.

"Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer", posteó el jefe de Estado en X como respuesta a una nota de El Cronista del periodista Julián Yosotvitch.

El malestar de Milei se traduce en una estrategia a encarar en adelante: durante el debate del nuevo proyecto de ley Omnibus y el DNU en la Cámara de Diputados no habrá espacio para "las palomas" del Gobierno. Es decir, la instancia de diálogo y negociaciones con la oposición quedará muy acotada en adelante.





Palomas y Leones

El portavoz Manuel Adorni ratificó esta estrategia al sostener que "el déficit cero, la baja de la inflación y el saneamiento del Banco Central son innegociables. Lo vamos a lograr con la colaboración o sin la colaboración de quienes ayer intentaron una vez más obstruir el camino del cambio. A todos los argentinos les pedimos paciencia y confianza", dijo.

En el universo de las escasas "palomas" que hay en la Casa Rosada y el oficialismo se ubican al ministro del Interior, Guillermo Francos; al jefe de gabinete, Nicolás Posse y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No hay muchos más.

Como contraposición a estos o en el grupo de los "Leones", Milei fogonea a los más duros como su hermana Karina, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y en menor medida Luis Caputo.

Con SOLO UN TWITT logró subir los bonos que bajaron gracias al Kirchnerismo, el mercado sabe que Milei es el Presidente correcto para el país!



EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDD81 https://t.co/HCHjPdJ3nM pic.twitter.com/jzbZcQx9OD March 15, 2024

Sin embargo, desde el viernes esta especie de ala negociadora del gobierno tenderá a desaparecer. De hecho, el ministro Francos se reunió con los jefes de bancada de Diputados aliados y a todos les encomendó que "no habrá margen para negociar con los Orkos opositores de siempre". Con los kirchneristas ni siquiera se pueden sentar a tomar un café creen en el Gobierno.

Bajo la escuadra de los "Orkos de siempre" el gobierno ubica a los kirchneristas, el socialismo y ahora a los radicales alineados con Martín Lousteau.

Un funcionario del primer piso de la Casa Rosada destacó que "Milei ya no hará concesiones. Nada lo detendrá y buscará dejar expuestos a esos Orkos". La estrategia del Gobierno contemplará al ejército de trolls en redes que actualizarán escraches permanentes hacia aquellos que buscan boicotear el DNU y la ley ómnibus.

La pelea con Villarruel

La reacción del mercado molestó más a Milei que la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de dar el debate en el recinto. El retroceso en los títulos públicos de la Argentina en el inicio de las operaciones en el exterior relacionado con la votación de ayer en el Congreso puso de muy mal humos al Presidente.

La batalla con Villarruel es parte del pasado para Milei. Cree que hubo "traiciones" y que "podría haber evitado el error" de llamar a la sesión, como dijo Francos. Ahora se dispone a ningunear a la vicepresidenta.

Pero la tensión entre el Presidente su vice no es un tema menor si se tiene en cuenta el riesgo institucional que puede derivar una ruptura total o una renuncia. La historia reciente de la Argentina está plagada de esas crisis: la renuncia de Chacho Álvarez ante Fernando de la Rúa o el desplante de Cobos con Cristina Kirchner , por poner algunos ejemplos.

Al Presidente no le conmueve la crisis con Villarruel. Ahora mira hacia adelante. "Nunca dijimos que sería fácil pero al final del camino triunfaremos", advirtió Milei sobre la pelea que se viene en Diputados con la ley ómnibus y en Córdoba con el Pacto de Mayo.

Ley ómnibus y DNU

La Casa Rosada confía en un acuerdo con los gobernadores aliados para avanzar en la ley ómnibus y sumar adhesiones de la oposición "amigable". Milei cree que el paquete fiscal que acompaña la nueva ley ómnibus es un atractivo importante para el alivio en las cuentas de muchas provincias. Por eso no está dispuesto a hacer más concesiones a la ley ómnibus que de 644 artículos originales pasó a menos de 300.

En las negociaciones en Diputados aparece ahora un actor clave para Milei. Es el diputado José Luis Espert quien se muestra como el más duro de los duros y hombre de llegada directa con el Presidente. "Espert será nuestro articulador", sentenció un ministro. ¿Una señal a Martín Menem o al diputado Oscar Zago?

El Gobierno sabe que la paciencia ciudadana empieza a aflojar. El incremento de tarifas, suba del transporte y una inflación que no baja al rimo que la geste espera acechan en la Casa Rosada como amenaza latente. No es nada casual que el propio Milei acepte ahora un salvataje de u$s 15.000 millones del FMI para acelerar la salida del cepo y dar aliento a su plan económico. La idea de un préstamo nunca estuvo en el plan original de los libertarios. Pero el pragmatismo puede más que las convicciones.