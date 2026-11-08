Un medallón de plata con relieve de oro y un aspersor de agua bendita de ébano y plata. Esos son los obsequios con los que Javier Milei recibió este domingo a León XIV, según explicaron fuentes oficiales. La entrega se hizo durante la bilateral en el despacho presidencial.

El Presidente estuvo en la cita acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, tal como ocurrió en el encuentro en el Vaticano de junio de 2025. La reunión fue uno de los puntos centrales de la tarde del Sumo Pontífice.

Un escudo de cada lado y la Virgen de Luján en la punta

Según pudo saber El Cronista, el medallón lleva grabado el escudo de la República Argentina de un lado y, del otro, el del Vaticano junto con la fecha de la visita. El aspersor, instrumento litúrgico para rociar agua bendita, exhibe en su extremo a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ambos presentes llegaron a manos del Papa dentro de una cajita de madera forrada de azul y con el escudo nacional. Las imágenes se mantuvieron en reserva hasta que fueron entregados, un hermetismo que alcanzó también al orfebre, cuyo nombre no fue dado a conocer.

El único antecedente en materia de regalos es el de junio de 2025, en la Santa Sede. Entonces, Milei le obsequió a León XIV un poncho de vicuña hecho por artesanos de Catamarca, una teca de plata 900 para hostias consagradas y libros del economista Jesús Huerta de Soto.

A este último, el mandatario lo considera su mentor. En representación de los productos de consumo nacional, el Presidente sumó una caja de conitos de dulce de leche, galletitas de limón y un frasco de dulce de leche tradicional.

El único antecedente en materia de regalos es el de 2025, en la Santa Sede. Entonces, Milei le obsequió a León XIV un poncho de vicuña. Vatican News

Una tarde cronometrada, de Aeroparque al Palacio Libertad

Tras su paso por Uruguay, el Santo Padre aterrizó a las 16.33 en Aeroparque, donde lo esperó Milei. De allí partió hacia Retiro para depositar la ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, y luego fue recibido por el Presidente en la explanada de la Casa Rosada.

A las 17.30, ambos ingresaron y se tomaron la foto protocolar en el Salón Blanco. Enseguida, el Presidente le presentó a su Gabinete ampliado en el salón de los vitró, y recién entonces se reunieron a solas.

Mientras duró la audiencia, el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvieron por separado una reunión con equipos del Vaticano, en un encuentro paralelo al de los máximos referentes.

Al concluir la bilateral, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó al Pontífice las llaves de la Ciudad frente al monumento a Juan de Garay, a los pies de la Casa Rosada.

Desde las 19, el Presidente y el Papa llegarán al Palacio Libertad, donde encabezarán el encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, con el Gabinete nacional presente. A las 19, los dos hablarán en cadena nacional.