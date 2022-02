Máximo Menem confesó qué le faltó de su padre y atacó a Zulemita por hacerle la vida imposible

El hijo del ex presidente argentino Carlos Menem y de la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco, Máximo, protagoniza la tapa de una revista chilena en la que confesó lo qué le faltó de su padre y qué detesta de su media hermana Zulemita.



A sus 18 años, Máximo Menem confiesa que hace tres años le detectaron un tumor cerebral y se sometió a un tratamiento. "Mi mamá murió y nació de nuevo . Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes", declaró Máximo.

Operan al hijo de Menem y Bolocco será de un tumor cerebral



El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, en la tapa de la revista chilena Velvet

En la edición enero-febrero de la revista Velvet, el joven recordó que durante su internación en Santiago de Chile en la Clínica Las Condes, para ser intervenido quirúrgicamente, lo visitó su papá -que falleció el 14 de febrero de 2021-.

"Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (Menem, su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó", agregó.

Zulemita viajó con su padre a Chile cuando Máximo estuvo internado

Contó que la relación con su padre fue compleja en todo sentido , pero especialmente por su hermana 33 años mayor. " Era muy difícil contactarse con él (su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil", dijo.

"Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él", apuntó.

Carlos Menem - Bloomberg

"¿Por qué crees que te enfermaste?", le preguntaron a Máximo, y él admitió que "le pregunté lo mismo al doctor. Me respondió que se sacaría un Nobel si supiera. Yo creo que lo pasé muy mal el 2018 y esto fue el final de esa experiencia mala".



QUÉ LE FALTÓ DE CARLOS MENEM

Máximo repasó cómo fue el último encuentro con su padre antes de la muerte, ocurrida en febrero de 2021.



"No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era", manifestó.