Máximo Kirchner impulsa la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional

En un esfuerzo por proporcionar recursos financieros destinados a obras cruciales que contribuyan a fortalecer la infraestructura en áreas sanitarias, educativas, hospitalarias, de vivienda y viales, tanto en entornos urbanos como rurales, el presidente del PJPBA y diputado nacional, Máximo Kirchner, presentó hoy junto a otros legisladores nacionales el proyecto para establecer el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional.

El proyecto, diseñado para contrarrestar el impacto negativo previsto en los ingresos de los estados provinciales y municipales a raíz de las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, busca proporcionar una alternativa que permita financiar obras esenciales para las comunidades. Kirchner destaca que estas medidas, junto con las declaraciones del presidente y su ministro de economía, Luis Caputo, "tendrán un impacto negativo en los ingresos de los estados provinciales y municipales, impidiendo el desarrollo de obras esenciales para sus comunidades".

El Fondo Federal, según el proyecto presentado, tiene como objetivo "nutrir de recursos a las provincias para potenciar la infraestructura, la actividad económica y la demanda agregada, y permitiendo compensar los efectos del fulminante ajuste fiscal y la devaluación impulsados por el ex ministro de economía de Mauricio Macri y actual ministro de economía de Javier Milei".

Estas medidas, sostiene Kirchner, generan una caída en la recaudación que afecta directamente los ingresos coparticipables de las provincias.

En los fundamentos del proyecto, se argumenta que las decisiones del presidente y el ministro de economía, Luis Caputo, de mantener las retenciones y aumentar la imposición exigible, junto con la extensión a productos no alcanzados previamente, resultarán en un aumento de los ingresos del estado nacional. Esta situación, según el proyecto, supone una contracción económica que perjudica los ingresos coparticipables de las provincias.

Desde el Poder Ejecutivo, se ha repetido en varias ocasiones que "no hay alternativa" ante cada decisión. El proyecto propuesto busca ofrecer una alternativa que no perjudique a los trabajadores y trabajadoras, proponiendo una opción que no implique ajuste ni pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora.

El Fondo Federal, inspirado en el antecedente del "Fondo Federal Solidario (FFS)", se financiará con el 60% del total recaudado en derechos de exportación de la soja y sus derivados. Los criterios de distribución, actualizables anualmente, se dividen en un 10% igualitario entre todas las provincias, un 35% basado en la población según el CENSO 2022, otro 35% en relación con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y un 20% vinculado a la producción de soja por jurisdicción.

Se destaca que los recursos del Fondo Federal están vinculados a ingresos en dólares, actuando como un seguro de cambio ante posibles devaluaciones. Además, se busca simplificar y colaborar con la reducción de transferencias no automáticas, conforme al deseo expreso del actual gobierno.

Desde la Fundación Mediterránea, se estima que la recaudación en concepto de derechos a la exportación de soja para el año 2024 será de 4423 millones de dólares, y, de crearse, el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional alcanzaría los 2654 millones de dólares. Estos recursos se distribuirían según los criterios establecidos en el proyecto de ley.

El proyecto, respaldado por firmas como las de Carlos Heller, Emiliano Estrada, Gabriela Estévez, y otros legisladores, busca abrir el debate a alternativas que no impliquen ajuste ni pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora, proporcionando herramientas a las provincias y municipios para el desarrollo de obras que impulsen la competitividad y mejoren la infraestructura existente. En medio de la actual coyuntura económica, propuestas como esta demuestran que existen alternativas viables a las medidas de ajuste propuestas por el gobierno actual.