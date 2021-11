Mauricio Macri habló otra vez sobre la plata del FMI, pero cambió de discurso por las críticas

La deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es, quizá, el legado más pesado que el expresidente le dejó al país y al actual Gobierno, el cual insiste en asegurar que el dinero que recibió Macri se destinó a la fuga de capitales .

El debate explotó el pasado fin de semana cuando el expresidente reveló que el préstamo de u$s 45.000 millones otorgado por el FMI fue destinado a " pagarle a los bancos comerciales que se querían ir del país porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

Ante esta "confesión", el oficialismo salió a criticar al expresidente con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno, a la cabeza: "Macri c o nfesó que lideró el más veloz y catastrófico proceso de endeudamiento de la historia argentin a. La plata la usaron para la fuga de capitales" , disparó Kicillof en su momento.

No obstante, quizá el más duro ante los dichos del antiguo primer mandatario fue el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, el encargado de llegar a un acuerdo con el FMI actualmente: "Primero, nos explica que decidió tomar un préstamo récord con el FMI para proteger a acreedores que habían tomado una apuesta riesgosa por la que cobraban 7% de interés en dólares, dándoles salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país. Y lo hizo apenas el modelo económico de su gobierno se reveló un fracaso para todo el mundo ", comenzó el titular de Hacienda al ser consultado respecto a las declaraciones de Macri.

Y continuó duramente: "Segundo, nos dice que se apuró a hacerlo para cuidar a los acreedores de un posible futuro gobierno que podía poner los intereses del pueblo por encima reestructurando una carga de deuda insostenible que impedía la recuperación de nuestra Nación, que es lo que nosotros hicimos cuando el pueblo nos dio la posibilidad de conducir", recapituló Guzmán.

Al día de hoy, el ida y vuelta de respuestas continúa y la fuerte presencia mediática con la que Macri ha decidido encarar el último tramo de la campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo alimenta el debate con una amplia serie de declaraciones del expresidente.



En este marco, este jueves por la noche el antiguo primer mandatario volvió a remarcar su frase inicial, indicando que tomó el préstamo del organismo internacional para cubrir vencimientos de deuda : " Esa plata lejos de fugarse fue a reemplazar uno a uno bonos de deuda que vencían y había que pagar. La deuda no creció desde que entró el Fondo", destacó.

Macri aseguró que en su momento su Gobierno le presentó al FMI "un plan que les pareció razonable" , y aprovechó para pegarle a la gestión de Alberto Fernández: " El problema hoy es que al no tener plan no tenemos futuro . No tienen rumbo, no tienen plan y no hay una épica", criticó en diálogo con Radio Mitre para continuar la discusión.

Además, el expresidente volvió a mostrarse seguro de que Juntos por el Cambio obtendrá resultados alentadores el próximo domingo, lo que consideró que brindará "un alivio y una esperanza en un proceso inédito de cambios profundos" que, no obstante, se dará con una "transición difícil por delante"

"Creyeron que con estos planes ‘platita' y con el miedo iban a conseguir dominar el país y eso no está sucediendo", disparó Macri contra la gestión actual. Y mostró sus expectativas respecto a la postura que tomará el Gobierno luego del próximo domingo: " Ojalá que no se radicalicen y hagan un transición digna hasta el 2023 . Lamentablemente son como un ejército de demolición", consideró, seguro de que su coalición volverá al poder en las próximas elecciones presidenciales.

En otro momento, al ser consultado respecto a si el kirchnerismo "colapsará", Macri fue más lejos: " Colapsa la irracionalidad en la Argentina . Vamos a ver un fenómeno de entender que no se puede más caer en la simplificación. La sensatez tiene que ser una cualidad valorada en la Argentina".

Además, se esperanzó con una bancada de 120 diputados o más en la Cámara Baja: "Es muy importante tratar de llegar a los 120 diputados, porque ese bloque va a generar una estabilidad y un lugar de seguridad para los argentinos", aseguró.

En esta línea, criticó a la expresidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, y como -según Macri- esta " siempre ha utilizado el poder para someter a todos los que tiene alrededor , incluso al peronismo que está secuestrado por el kirchnerismo".

Respecto a la figura del presidente Alberto Fernández, Macri no fue indulgente: " Nunca tuve mucha esperanza en que iba a hacer algo a la altura de lo que significa la responsabilidad de ser Presidente", expresó duramente, criticando que Fernández fue "nombrado por la vicepresidenta" y que este se dedicó a "continuar con ese nivel de contradicción".

En cuanto a Cristina Kirchner en sí, consideró que tanto ella como su entorno " han perdido contacto con la realidad hace mucho tiempo" , un aspecto que se mostró seguro que se profundizará luego de las legislativas del domingo.

