Mauricio Macri aseguró que está tejiendo acuerdos con Milei

Nadie lo imaginaba, pero Argentina sigue dando que hablar en la región, todavía asombrada por la derrota del kirchnerismo y con unos resultados tan contundentes que Mauricio Macri se convirtió en la estrella de un evento de presidentes y ex presidentes realizado en Santo Domingo .

Lo dijo claramente Álvaro Vargas Llosa, quien en público recordó que cuando lo escuchó al ex mandatario en Madrid asegurando la victoria de la oposición en las elecciones lo consideró ingenuo. "Si había algo que no imaginé jamás es que los Kirchner podían perder en Santa Cruz", dijo el siempre bien informado ensayista y periodista.

Macri, por su lado, le contestó: "Se decía que el peronismo era imbatible. Es un fenómeno muy interesante lo que está pasando en mi país. Mi gobierno pudo terminar el mandato y ahora se abre una enorme esperanza al derribar el mito de que el peronismo no puede ser derrotado". En ese nuevo contexto fue que habló Macri, que viajó acompañado por el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo.

Porque si en el 2020, en medio de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsó el Grupo Puebla, para el que tuvo el respaldo del argentino Alberto Fernández, el proceso que empieza a desplegarse en América Latina y el Caribe tiene más que ver con la derecha republicana .

Estoy participando del encuentro regional "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe". Un gusto compartir este momento con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. pic.twitter.com/Kz7fw2CiBr — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 28, 2021

Por lo menos es lo que parece con el liderazgo de Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, un empresario y economista que llegó a la presidencia después de una sucesión de victorias de la izquierda en su país. Algo similar sucedió con Guillermo Lasso, reconocido empresario y banquero de Ecuador quien, como Abinader, logró el triunfo después de por lo menos un intento.

"Desafíos económicos y geopolíticos en América Latinoamérica y el Caribe", en Santo Domingo, organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) fue el escenario que eligió Macri para desarrollar lo que suele llamar "batalla cultural por la libertad".

Se trata de un nuevo paradigma ideológico en la región, definido por Carlos Sánchez Berzain como "castrochavismo", un pensamiento que combina el castrismo y el chavismo, que plantea la implantación del socialismo del siglo XXI o del comunismo de todos los países de América Latina, tal como lo definió el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain.

Agregó el director del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami que "el siglo XXI está caracterizado por la existencia de dos américas, una democrática y una dictatorial, en la dictatorial hay violación de derechos humanos, presos, exiliados".

Lo curioso es que cuando Vargas Llosa lo consultó sobre la emergencia de un nuevo escenario en la Argentina, los "libertarios", el ex Presidente no tomó distancia de Javier Milei, un fenómeno que viene creciendo no solo en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en las barriadas populares del sur, donde la crítica a oficialistas y opositores es igualmente importante.

"Yo soy un profundo creyente de la libertad en lo público y en la vida de las personas, pero no estoy de acuerdo con las posturas anarquistas, porque a la democracia hay que cuidarla", dijo Macri. Y agregó: "Dicho esto, estamos en conversaciones con Milei con miras al 2023, vamos a tener acuerdos"