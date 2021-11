Matías Tombolini se burló de la prohibición de comprar pasajes en cuotas y tuvo que salir a disculparse

Luego de que el vicepresidente del Banco Central, Matías Tombolini, le respondiera mordazmente a un usuario de Twitter que le demandaba su opinión respecto a la prohibición para la compra de pasajes y servicios en el exterior en cuotas establecida este viernes por el Banco Central, este tuvo que salir a disculparse a través de redes sociales.

En el contexto del partido de River Plate contra Racing de este jueves, el cual consagró como campeón de la Liga Profesional de Fútbol nacional al "Millonario" en un aplastante 4 a 0, Tombolini expresó su euforia a través de Twitter al festejar todos los goles del equipo.

Ante las publicaciones del funcionario y a poco de conocerse la nueva restricción que comenzaría a regir a la mañana siguiente, un usuario increpó al vicepresidente del BCRA al responderle un tuit: "Che chanta en vez de gritar , ¿Qué pensás de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior? ¿Seguís defendiendo a estás lakras (sic.)? Ah me olvidaba, te vendiste por un sueldo", cuestionó la cuenta bajo el nombre de Fernando Nieto.

Tombolini fue rápido en responder a las acusaciones en una réplica que no tardó en volverse viral a través de Twitter en fuerte rechazo a la dura frase del segundo a cargo del BCRA: "Gaaaaaaaal en cuotas. Siiii querías cuotas ahí tenés 3. Besis" , contestó el funcionario burlonamente en una doble referencia al resultado del partido y a la polémica medida del Gobierno.

Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis — Matias Tombolini (@matiastombolini) November 26, 2021

Además, ante el enojo del periodista Manuel Olivari, quién citó la respuesta de Tombolini al usuario bajo la etiqueta de "impresentable", el vicepresidente del Banco Central volvió a reaccionar: "Una más. Van 4. ¿Estás enojado? veo que te pone nervioso River campeón. Bueno igual es medio costumbre eso de ganar diferentes campeonatos", escribió Tombolini en pura referencia al partido.

Olivari, no obstante, no dejó de responderle: "Matias, sos el vicepresidente del Banco Nación. Hay mucha gente pasándola mal. Como mínimo no canchereen. Saludos", publicó seriamente el periodista.

Ante esto, el funcionario del Banco Central reaccionó duramente: "Vos de verdad le das entidad a esto? -increpó- 1) es Twitter 2) River esta saliendo campeón 3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo que justificar eso acá 4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba 5) ¿Querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo",, se justificó Tombolini llevando nuevamente la discusión al partido River-Racing.

Las ácidas respuestas del funcionario llevaron a que sus publicaciones se viralizaran rápidamente a través de las redes sociales en fuerte repudio a sus dichos y su forma de expresarse.

Vos de verdad le das entidad a esto? 1) es tuiter. 2) river esta saliendo campeon.

3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo q justificar eso acá.

4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba.

5) querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo November 26, 2021

LA DISCULPA DE TOMBOLINI

Ante la polémica, Tombolini se vio obligado a salir a disculparse en una breve misiva publicada también a través de Twitter, en la que justificó su accionar, mismo discurso que sostuvo al dialogar con Radio con Vos al respecto, donde sostuvo que estaba "mirando la televisión como cualquier argentino en Twitter".

"Si se entendió desde un sentido incorrecto, por supuesto las disculpas, porque formar parte de la gestión del Gobierno jamás tiene que estar vinculado a expresarse de un modo que haga sentir mal a absolutamente a nadie", se disculpó el funcionario oficialista al aire.



Sin embargo, intentó explicarse: "Vale decir que no es un excusa, pero si leés el hilo de Twitter alguien me contestó enojado y criticó que yo haya dicho 'gol' por la restricción en la venta de cuotas, entonces yo le contesté 'acá tenés goles en cuotas'", pormenorizó.

Y se justificó: "Eran las 10 de la noche, River campeón, yo mirando la tele como cualquier argentino en Twitter" . En la red social del pajarito el funcionario también ofreció sus "sinceras disculpas" por el malentendido, comprendiendo que su ironía generó "enojo y molestia".

Sobre la pasión futbolera y mis expresiones de anoche %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/fuHsrLsMjW — Matias Tombolini (@matiastombolini) November 26, 2021

LAS DEFINICIONES DE TOMBOLINI RESPECTO A LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE PASAJES EN CUOTAS

Consultado respecto a la polémica en torno a la medida que impuso el Banco Central este mismo viernes en la que se prohíbe la venta en cuotas de pasajes o servicios en el exterior, disposición impuesta el mismo Black Friday; día que la industria turística aprovecha para sacar importantes descuentos en pasajes y paquetes, Tombolini se expresó en la línea de Gabriela Cerruti, portavoz presidencial.

Así, el vicepresidente del BCRA comprendió que se trata de una resolución "antipática" pero que esta es de "carácter transitorio" con el fin de cuidar las reservas del Banco Central ante un "contexto de escasez de divisas".

"Nadie prohibió que se viaje al exterior, sino que hay que tomar un préstamo personal y pagar la tasa del mercado, por eso se prohíbe transitoriamente en un contexto de escasez de divisas", explicó el funcionario para concluir.