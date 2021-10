Matías Kulfas abre la segunda jornada de IDEA 2021

La segunda jornada del 57º Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), evento que se lleva a cabo en el Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires y que se extenderá hasta mañana, tendrá su apertura a cargo del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Vale recordar, que el lema que acompaña la edición de este año es "Logremos una Argentina sostenible" y tiene como objetivo ubicar al empleo privado formal en el centro de la conversación para potenciar la integración social, el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo.

Este tradicional evento empresarial, que hasta 2019 se realizó en la ciudad de Mar del Plata y que el año pasado, a causa de la pandemia por coronavirus se concretó de manera on line, se extenderá hasta mañana viernes con la presencia de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos.

Por su parte, ayer quedó confirmado el evento empresarial más importante de la Argentina contará con la participación del presidente Alberto Fernández, quien cerrará la quincuagesimaséptima edición del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Fernández hablará al cierre del tercer día de debates, alrededor de las 13:30.

A continuación, el cronograma para la segunda jornada del Coloquio IDEA 2021:

DÍA 2 | Jueves 14 de octubre

8:00 a 8:15 Bienvenida

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

8:15 a 8:30 La mirada del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

8:30 a 9:10 Una mirada federal de los desafíos postpandémicos

Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia de Neuquén

Omar Perotti, Gobernador de la Provincia de Santa Fe (remoto)

Rodolfo Suárez, Gobernador de la Provincia de Mendoza

Moderador: Javier Calvo, Jefe de Redacción y Editor Responsable de Diario Perfil, Columnista de América y A24

9:10 a 9:15 El trabajo como expresión de la dignidad humana

9.15 a 9:30 Una Argentina sostenible: integrando la economía popular

Alejandra Ferraro, Directora de IDEA, Co-Líder de la Red de Redes de IDEA, Directora de RRHH para América Latina y Líder de Responsible Business de Latam de Accenture

Gildo Onorato, Secretario Gremial de UTEP

9.30 a 10:10 Diversidad: generemos trabajo para todas las personas

Gabriela Bardin, Gerente General de P&G Argentina

Ariel Dorfman, Presidente de la Fundación Encontrarse en la Diversidad

Florencia Fisch, Directora Ejecutiva Fundación Encontrarse en la Diversidad

Federico Procaccini, CEO de Openbank

10:10 a 10:20 Estudio social y empresarial: "AccionAR: la juventud como motor del desarrollo"

Mariana Mangisch, Presidenta de IDEA Joven y Professional Relations & Operations LatAm Lead en Johnson & Johnson

10:20 a 10:25 Cierre del primer bloque

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

10:25 a 10:55 BREAK

10:55 a 11:00 Introducción al segundo bloque

Facundo Pastor, Periodista, Abogado

11:00 a 11:05 Compensación de la huella de carbono del 57° Coloquio: entrega de bonos

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Gustavo Castagnino, Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Genneia

11:05 a 11:35 La sostenibilidad es una oportunidad para los negocios

Paul Polman, Influencer, Business Leader, Campaigner, Co-Author of "Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take"

Moderadora : Florencia Davel, VP, Gerente General Latinoamérica de Bristol Myers Squibb.

11:35 a 11:45 Sostenibilidad: la eficiencia, un factor clave en la transición energética

Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO Schneider Electric

Moderadora: Tais Gadea Lara, Periodista multimedia en cambio climático

11:45 a 12:20 El cambio climático en el centro

Eduardo Bastitta, Co-fundador y CEO de Plaza Logística

Mercedes Pombo, Referente de Jóvenes por el Clima, co-conductora del programa "Qué mundo nos dejaron" en Nacional Rock y estudiante de Filosofía

Carolina Vera, Profesora-Investigadora UBA-CONICET y Coordinadora del Programa para la Transición Sostenible del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación

Videos

João Paulo Ferreira, CEO Natura &Co América Latina y Presidente de Natura

Javier Goñi, Director de IDEA y Gerente General de Ledesma

Alejandro "Pitu" Salvatierra, Miembro de la Cooperativa Reciclar Sur y miembro del Instituto Villero de Formación

Moderadora: Tais Gadea Lara, Periodista multimedia en cambio climático

12:20 a 13:00 Ecosistemas dinámicos

Martín Berardi, Presidente y Director General de Ternium Argentina

Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro

Mariana Camino, Socia y CEO de ABECEB

Patricia Pomies, Chief Operating Officer of Globant

Moderadora : Cecilia Giordano, Directora de IDEA, Presidente y CEO de Mercer Argentina

13:00 a 13:05 Cierre de la segunda jornada

Facundo Pastor, Periodista, Abogado