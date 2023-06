El detrás de escena del acto de Massa y las definiciones sobre la estrategia de cara a las PASO

"Si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO", afirmó Sergio Massa, en el discurso de cierre del Congreso Nacional del Frente Renovador llevado a cabo este sábado en el Estadio Arena de Tortuguitas, que abarrotó a 12.000 militantes, dirigentes y funcionarios de primera línea que se apersonaron y difundieron el mensaje de "unidad" y "gestión" que busca imprimir el ministro de Economía ante las internas que demuestra el Frente de Todos.

En la previa, el acto venía cargado de expectativas ante una semana que la coalición oficialista equiparó las diferencias internas que demostró Juntos por el Cambio. Este viernes la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau no descartó una renuncia del ministro ante el malestar con los funcionarios que "se pasean como candidatos" mientras encabeza una gestión enfocada en evitar un desmadre de la macroeconomía.

"Massa no va a renunciar, eso nunca estuvo en duda", le aclaró a El Cronista uno de sus colaboradores más cercanos a minutos de que cerrara el evento de hoy, quien además resaltó que el ministro se enfocaría en el pedido de unidad del frente político para encauzar el discurso electoral.

El anuncio imprevisto de Massa

Sin embargo, la sorpresa se dio cuando Massa sostuvo que, en caso de que no se arribe a una lista por consenso, el Frente Renovador participaría de unas PASO. Sin mayores referentes que el mismo fundador del espacio, las lecturas fueron todas para el mismo sentido: en caso de no ser una única persona -que puede ser él o no-, Massa representaría una de las boletas que habrá en las mesas el 13 de agosto.

Posteriormente, los principales voceros del ministro de Economía se enfocaron en aclarar que "Massa no dijo que es candidato" y que "está abocado a la gestión de la economía". Una mera formalidad. En off, representantes del Frente Renovador en diferentes estratos del poder dan por hecho que "no hay dirigente partidario que pueda ir antes que él".

El anuncio hecho este sábado no invalida que a dos semanas del cierre de listas el Frente Renovador no esté dispuesto todavía a llegar a un acuerdo con las diferentes partes del Frente de Todos. "Si por esas cosas de la vida absolutamente todos acuerdan que hay que militar a una persona, nosotros acompañaremos", apuntaron desde el dispositivo massista.

Los principales apuntados en el discurso de Massa

Massa aludió a la formulación de una lista única como la mejor forma para generar el dispositivo político más efectivo en términos electorales y que, a su vez, permita transitar los vaivenes económicos y principalmente políticos que debe afrontar la coalición en los tantos meses que le quedan a Alberto Fernández.

Sergio Massa reveló que competirán en unas PASO pero pidió por un candidato único "de cualquiera de los espacios"

"Creemos que el mejor camino es la unidad. No se trata de vanidades personales", se refirió de manera implícita al precandidato a presidente Daniel Scioli, quien no parece mostrar intenciones de bajarse de su revancha de los comicios de 2015.

Luego de la mención al interior del Frente de Todos, Massa se ocupó de resaltar el enfoque productivo que busca impregnarle a su gestión al mando del Palacio de Hacienda. En ese sentido, puso a la coalición opositora y al frente electoral de Javier Milei como los espacios que representan el "ajuste con represión". "Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el desarrollo y la igualdad", buscó contraponer en términos simbólicos.

Nota en desarrollo.