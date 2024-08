Más dólares, pero crecimiento nulo: los números que medirán el plan Milei

El Gobierno se empeña en mostrar números positivos que confirmen su visión respecto de la mejora que se está dando en la economía -clave para que la sociedad mantenga la consideración del Gobierno con saldo positivo en medio de la dura situación que se vive en varios sectores-, y según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el comercio exterior le dará una mano en ese sentido a la gestión libertaria.

Según las proyecciones de la entidad, este año se podría alcanzar un superávit comercial de u$s 21.237 millones, con exportaciones totales por u$s 78.788 millones (una mejora de 14% interanual, un crecimiento de u$s 9.794 millones), contra importaciones, por u$s 57.551 millones (una caída de 24,4% interanual, es decir u$s 18.596 millones menos que el año pasado).

De cumplirse esas cifras, se daría el mayor superávit comercial desde 2009. Además, las ventas al exterior tocarían un máximo desde 2014, en tanto que las importaciones alcanzarían el tercer menor valor real de los últimos 15 años.

La proyección de la BCR está en línea con las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno nacional, que establecieron el superávit comercial de 2024 en u$s 19.400 y u$s 21.918 millones, respectivamente.

Los números negativos

Sin embargo, esto no le permitirá al Gobierno mostrar un cierre de año con signo positivo. Un relevamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe divulgó un informe en el que muestra el en 2024 la Argentina tendrá el peor comportamiento de la región en cuanto al crecimiento de la economía , también en sintonía con lo que ya mostró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el relevamiento de Cepal la Argentina cerrará 2024 con una caída del PBI de 3,6%, la marca más baja de toda la región, e incluso superando al -3% de Haití, y muy lejos del alza de 1,5% que se espera para América del Sur.

Dentro del continente Venezuela aparece como el que mejor rendimiento tendrá en el año, con un alza de 5%, aunque habrá que ver qué ocurre tras el escándalo de las elecciones presidenciales. Luego aparecen Paraguay (3,8%), Uruguay (3,6%), Chile y Perú (2,6%), Brasil (2,8%), Ecuador (1,8%), Bolivia (1,7%) y Colombia (1,3%).

Esta situación, siempre tomando como eje este análisis y al menos en base a lo que se ve hoy, pegaría un vuelco importante el año que viene . Cepal sostiene que la economía argentina mostrará en 2025 una mejora del 4%.

Más allá de que sus perspectivas de crecimiento hoy son positivas, la BCR advierte que los números de superávit comercial están pensados para un escenario exportador "normal" , es decir sin más trabas que las que hoy tiene por ejemplo el sector de los granos.

"La dinámica final a ser observada en el comercio exterior de bienes podría verse afectada por las decisiones finales de política económica y el ritmo de la actividad económica de cara al segundo semestre", sostiene el trabajo.