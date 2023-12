El efecto de la próxima cosecha en el PBI, la recaudación y los precios

Frente a los pronósticos desalentadores que se anticipan en la transición de Gobierno, con alta incertidumbre y desequilibrios macroeconómicos, el resultado de la próxima cosecha puede ayudar a amortiguar el "golpe de realidad" que promete el Gobierno que liderará Javier Milei hasta el 10 de diciembre de 2027.

Luego de la paupérrima sequía que marcó la última cosecha, aun con precios menores al ciclo pasado, el rebote de la producción de cereales y oleaginosas permitiría en 2024 una notable mejora en las exportaciones y una mayor recaudación por Derechos de Exportación, además de contribuir a amortiguar el impacto de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos sobre la actividad económica.

En un contexto que continuará marcado por la escasez de reservas, la cosecha de trigo se configura como un p uente mínimo de divisas vital hasta la cosecha gruesa que comenzará a inyectar divisas en el segundo trimestre.

En ese sentido, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la siembra de la soja y del maíz vienen progresando muy por encima respecto a la campaña previa , con coberturas que alcanzan el 44% y 32% de la superficie proyectada, respectivamente.

La campaña de soja tendría una robusta recuperación y se ubicaría en 50 M/Ton, un crecimiento del 138% i.a. respecto a la campaña previa y un 19% por encima de los últimos cinco ciclos. Por su parte, el maíz también tendría un gran repunte hacia las 55 M/ton, un 62% por encima del ciclo previo y un 10% sobre las últimas cinco campañas.

Con estos datos, el último informe de Ecolatina, destaca que de cara a 2024 la recuperación de los principales cultivos tendrá un impacto "transversal" en la economía en su conjunto.

El agro ingresará u$s 13.500 millones extra respecto a la campaña previa

En principio, a partir de ingresar u$s 13.500 millones extra respecto a la campaña previa contribuirá en forma directa en un crecimiento del PIB en cerca de 1,3 puntos porcentuales.

Además, se recuperará una fuente de ingresos fiscales clave, con un aporte en Derechos de Exportación (DEX) en torno al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y, al mismo tiempo, al mejorar las condiciones de cosecha de los alimentos frescos y su disponibilidad en el mercado, restará presión a una inflación que irremediablemente se acelerará.