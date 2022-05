Más cruces entre el Gobierno y la Corte: Soria le echó en cara a Lorenzetti y le echó sus visitas a Macri

Cotizaciones relacionadas

El ministro de Justicia, Martín Soria, le contestó esta tarde al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien había criticado su desempeño al frente de la cartera en declaraciones públicas, y le manifestó que "no cuente" con él "si por gestión entiende reuniones a escondidas en la (Casa) Rosada para orquestar el lawfare en Argentina", para además recomendarle que visite la web del Ministerio "si le interesan" las acciones que se llevan a cabo desde el Ejecutivo en materia judicial.



Desde su cuenta de Twitter, Soria aludió así a unas críticas que Lorenzetti le dedicó este mediodía en una entrevista con el canal LN+, donde dijo que no ve "ninguna gestión" en la cartera de Justicia.

Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser Ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web. https://t.co/GUFmHFaVe0 — Martin Soria (@MartinSoria_) May 11, 2022

En su réplica, el ministro recordó una serie de mensajes que él mismo publicó en Twitter en diciembre de 2020, cuando criticó al juez Lorenzetti por visitar la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri.

Esta tarde, Soria retomó aquellas denuncias y apuntó a Lorenzetti por las visitas a la sede gubernamental durante la gestión de Cambiemos.

"Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la (Casa) Rosada para orquestar el lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web", ironizó.

Así, el funcionario se refirió a las declaraciones que dio esta mañana Lorenzetti en las que el ministro de la Corte cuestionó el desempeño de Soria como ministro al señalar que "no hay una política judicial concreta que habilite al diálogo".

"Nosotros -por la Corte- no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre", declaró Lorenzetti en esa entrevista, y sobre el vínculo con el funcionario agregó: "No hemos tenido más que una visita, que fue pública y después no hemos tenido ninguna relación".

Además, el abogado nacido en Rafaela reivindicó la composición de cuatro miembros en la Corte, con el argumento de que "cambiar a cada rato la cantidad" genera "un alto nivel de incertidumbre", y defendió la reducción de 20 a 13 integrantes en el Consejo de la Magistratura.

En ese último punto, el juez dijo que el fallo que decretó la inconstitucionalidad de una ley del Congreso 15 años después de haber sido sancionada, "es muy claro".

"Primero, la ley fue declarada inconstitucional; segundo, todos los ministros coincidimos que el Congreso tiene que dictar una nueva ley; tercero, restituir la ley anterior y ahí yo no compartí. Es el criterio de la mayoría y es lo que corresponde aplicar", dijo Lorenzetti.