Martín Redrado relativizó la caída del dólar blue y señaló dudas en el sector privado: "Veranito financiero"

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, relativizó este sábado el derrumbe del dólar blue, dijo que el país atraviesa un "veranito financiero" con fecha de vencimiento y se mostró prudente al pronosticar el futuro del plan económico del Gobierno.

"Baja el dólar porque este mes tenemos blanqueo y adelanto de Bienes Personales y hay mucha gente este cambiando dólares por pesos. Pero al mismo tiempo eso genera también que Argentina sea blanqueo dependiente, porque para poder acumular dólares hacia adelante la gran apuesta es que haya dólares que salgan del colchón y se manifiesten en la economía real", señaló en declaraciones radiales.

"En ese sentido, estamos viendo una tibia mejora en términos de las reservas del Banco Central, que han subido aproximadamente unos 800 millones de dólares, que es exactamente el monto que se ha blanqueado hasta este momento", agregó el economista.

En diálogo con Radio Mitre, Redrado sugirió además la necesidad de "darle una vuelta de rosca" al blanqueo en curso para darle más certezas al sector privado y que la recaudación sea aún mayor.

"Para que el blanqueo sea realmente exitoso, hay que darle la posibilidad a la gente de que lo pueda usar en cualquier cosa. Las dudas que hay en el sector privado son sobre hay que dejar el dinero en el banco un año y medio, si hay que comprar acciones o bonos, eso hace que siempre se tenga miedo al manotazo, el manotazo que siempre ha ocurrido por parte del sistema financiero o el sector publico", indicó.

El ex funcionario remarcó la importancia de darle "tangibilidad" a la posibilidad de que la persona que decide blanquear "pueda utilizar sus dólares para comprar cualquier cosa, desde un auto hasta cerámicas para la casa".

"A este blanqueo le falta una vuelta de tuerca que es darle curso legal al dólar, si la gente que blanquea pudiera salir al día siguiente a comprar cualquier cosa, no solo con una tarjeta de débito en dólares, sino también con dólar billete, con un tipo de cambio libre, uno empieza a darle previsibilidad a la política cambiaria, que es uno de los elementos que falta para poder pensar en un proceso de crecimiento económico", sostuvo.

"Un verano financiero hasta el 30 de septiembre"

Producto de este ingreso de dólares por los motivos previamente explicados, Redrado aseguró que el Gobierno atraviesa un "veranito financiero" que tiene fecha de vencimiento.

"Es un veranito financiero hasta el 30 de septiembre, una fecha clave en la que vamos a estar mirando todos cuánto terminan incrementándose las reservas y los dólares, ese número va a ser muy importante para que salgamos del terreno negativo en el que estamos en el tema de reservas".

Este contexto "favorable", sin embargo, no resultó suficiente para lograr bajar el riesgo país, y Redrado se lo atribuye a las dudas sobre qué tan solvente puede ser Argentina al momento de pagar sus deudas.

"Aun en este contexto, no baja el riesgo país, porque cuando se hacen las cuentas en términos de cuantos dólares que debe la Argentina hacia adelante, por más que se diga que está garantizado el pago, no se han dado especificaciones sobre cuándo se depositó el dinero. Yo no veo en las cuentas argentinas del Banco de Nueva York que estén depositados los fondos que se necesitan para pagar la deuda", expresó.

Un Gobierno "cómodo con el cepo" y con una inflación difícil de bajar

Redrado también se refirió a una posible salida del cepo, algo que considera no sucederá en el corto plazo, y a las dificultades que tendrá el oficialismo para bajar el índice de precios más allá del 3%.

"Para salir del cepo se necesitan reservas, la clave es salir de reservas netas negativas y tener un monto de por lo menos 10 mil millones de dólares. falta mucho para salir, y además el Gobierno está mostrando que se siente cómodo con el cepo, no ha dado ninguna fecha de salida. Por ahora se los ve cómodos con este esquema cambiario", manifestó.

Para el ex funcionario sin embargo, esta situación debe cambiar cuanto antes si la intención es atraer inversiones.

"Cuando antes se puedan clarificar todas estas incertidumbres, van a darle un escenario de mayor inversión al sector privado, porque con cepo no hay inversiones. El que quiere invertir en el campo o en una minera quiere saber a qué dólar va a invertir y a qué dólar puede tener utilidades", amplió.

Sobre la marcha del índice inflacionario, en tanto, Redrado dijo que con este esquema de corrección de precios postergados, "va a ser difícil cruzar la línea del 3% en los próximos meses".