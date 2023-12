Martín Redrado analizó las medidas de Caputo y fue lapidario: "Me preocupa que..."

El expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado opinó acerca del paquete de medidas "de emergencia" que anunció el gobierno de Javier Milei el martes, y consideró que no hay un "programa" económico por detrás. " Me preocupa que se instale el mono tema que no hay opciones", expresó.

El economista aseguró que estos anuncios no dan "previsibilidad" de crecimiento a largo plazo.

La inflación fue del 12,8% en noviembre y llegó al 160,9% interanual

Confirman un bono de $ 150.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

"Es simplemente un paquete de medidas de emergencia que se nota que se está haciendo a las apuradas y con correcciones mientras van pasando las horas", calificó Redrado sobre los anuncios de Luis Caputo.

" Me preocupa que se instale el mono tema de que no hay opciones de políticas públicas y de política económica, de que es esto o la nada", dijo en diálogo con Radio con Vos.

"Hay opciones para superar la crisis"

Martín Redrado habló sobre las medidas que anunció el Gobierno.

En esa línea, el exfuncionario consideró que estas medidas no forman parte de un plan a largo plazo.

"Hay opciones para poder superar esta crisis, que es seria, y para eso se necesita un programa que vaya mucho más allá: coordinado, integral, que ataque el frente fiscal, sobre todo el frente productivo", consideró. "Hoy la Argentina tiene oportunidades estratégicas en el mundo, que no estamos presentando", agregó.

"En políticas públicas no hay una sola herramienta. Lo importante es alisar el camino, con rendición de cuentas, que baje la inflación, porque tenés que recuperar el salario real, y no generar mecanismos de licuación, por ejemplo, del gasto público, como estamos viendo, congelando el presupuesto del año pasado.", analizó.

El economista aseguró que, en su lugar, debería encararse un "programa de estabilización y crecimiento", que esté respaldado por leyes en el Congreso. "Sería un programa de un año. Se necesita un programa integral y un equipo solvente que lo implemente para dar previsibilidad", indicó.

En cuanto a las medidas de Milei, se mostró crítico. "Es un esquema extremadamente cortoplacista y que también depende mucho, lamentablemente, de la bicicleta financiera", expresó.

La nafta pegó otro salto: el precio subió casi 40% y buscará el objetivo de los $ 800

Primer round con los gobernadores: Francos comienza reuniones por gastos, impuestos y obras

"Esto está muy lejos de un esquema productivo que resuelva los problemas de la Argentina", agregó.

Por otra parte, mencionó a las posibilidades que el país tiene en materia energética, "que pueden traes dólares sin que nos signifiquen mayor gasto público ni subsidios".