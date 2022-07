Margarita Barrientos podría cerrar los comedores por la inflación pero pide que "los planes sociales dejen de existir"

En un contexto de alta inflación, la referente social Margarita Barrientos se refirió a la complicada situación que se observa de los comedores populares, y también apuntó contra los planes sociales: "No tendrían que existir", remarcó.

En diálogo con CNN Radio, la fundadora de Los Piletones, un comedor ubicado en la zona sur de CABA que alimenta a unas 1600 personas por día, se refirió al otorgamiento de planes sociales a la población y aseguró que estos "no tendrían que existir", sino que en su lugar debería haber "trabajo digno para la gente".

Para la santiagueña, "si hubiera trabajo digno no habría personas que dependieran de un plan", algo que considera que puede llevar a la "mala costumbre" de que un individuo "no haga nada".

"Un padre joven, a un hijo joven que es padre también, ¿Cómo le aconseja que vaya a trabajar si él nunca trabajó? es muy difícil", ilustró Barrientos, proponiendo a los titulares de los planes sociales que "devuelvan lo que les dan" con acciones de asistencia social como pintar sitios públicos tales como hospitales, escuelas o plazas.

En otra entrevista a Cadena 3 de Rosario, Barrientos reforzó nuevamente su postura ya que considera que quienes otorgan los planes sociales "usan a la gente". Según la referente, le han dicho: "'Tengo que ir porque me sacan los planes y eso me ayuda para comprar pañales, útiles o zapatillas a mis hijos' o bien que 'Mañana no voy a venir a trabajar porque tengo que ir a un piquete'".

LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LOS COMEDORES Y EL ENOJO SOCIAL

Al analizar la situación y el sentimiento de la población en las calles, Barrientos observa que "la gente está muy enojada", aunque "no está resignada porque la esperanza es lo último que se pierde".

En este sentido, y ante la amenaza de un estallido social empujado por la complicada situación macroeconómica, la referente subrayó: "No quisiera que haya un estallido social porque es muy feo y siempre los más golpeados son los que menos tienen".

Barrientos también criticó los dichos del referente social del MTE Juan Grabois, quién habló de saqueos y de "dejar sangre en la calle" en reclamo de mejoras económicas, y consideró que "como dirigente social tiene que apaciguar la situación y no incitar a la gente a saquear supermercados".

"Esperamos que eso no suceda, no da para eso", reforzó, reconociendo que "hay mucha necesidad" y que la sociedad está enojada porque "no tiene trabajo o no le alcanza la plata".

En cuanto a la situación que ella vive a diario como titular de su propio comedor social, Barrientos indicó que está "muy pero muy difícil" e indicó que, hasta ahora, en caso de que falte algún tipo de comida esta se suplanta con otra, pero que espera que no haya faltantes masivos.

"Si no hay arroz, hay fideos o polenta, pero cuando no haya o no tengamos lo suficiente para cocinar va a ser muy difícil que los comedores puedan seguir abiertos", advirtió la titular del comedor Los Piletones.