En esta noticia Cómo sigue la agenda de León XIV este lunes

Una verdadera marea humana recibió al papa León XIV este lunes en Palermo. El Pontífice llegó a bordo del papamóvil al Monumento de los Españoles, entre aplausos, banderas y cantos, para celebrar la primera gran misa de su visita a la Argentina.

Según estimaciones del gobierno porteño, más de 2,5 millones de personas se congregaron en el lugar, lo que convierte a la ceremonia en la convocatoria más masiva de la gira.

Se trata hasta ahora de la ceremonia más multitudinaria de su pontificado, superando las misa que celebró en Madrid o la reunión con los jóvenes durante el Jubileo en la explanada de Tor Vergata en Roma, aunque aún queda la misa de Córdoba y Luján, donde se podría igualar esta participación.

Incluso superó ya a la histórica misa que ofició Juan Pablo II en 1982, cuando visitó el país en medio de la guerra de Malvinas, en ese mismo lugar del barrio de Palermo.

El recorrido se hizo sobre la avenida del Libertador, hasta el monumento. León XIV saludó a los fieles que se apostaron a lo largo de la avenida, muchos de los cuales viajaron desde distintos puntos del país con la ilusión de ver al Papa por primera vez.

Antes de llegar a Palermo, el Papa pasó por el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Se trata de un parque donde conviven más de 400 personas con discapacidad. Esa visita abrió su jornada del lunes en el conurbano bonaerense, antes de regresar a la Ciudad.

Los accesos se habilitaron desde la medianoche y la animación comenzó a las 7. Muchos fieles llegaron de madrugada para asegurarse un lugar. El predio contó con áreas gastronómicas, carpas eucarísticas, espacios de hidratación, puestos sanitarios y ambulancias para asistir a los presentes.

La gira incluye Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Luján y Córdoba, y continuará por Uruguay y Perú. Esta es la segunda jornada de León XIV en el país, tras su llegada a Aeroparque, el homenaje a San Martín y la reunión con Javier Milei.

El papa León XIV saluda desde el papamóvil a la multitud de fieles que lo recibe en Palermo. Mariano Sánchez

Cómo sigue la agenda de León XIV este lunes

Tras la misa, el Papa retomará su cronograma por la tarde:

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

17:30: recepción a los líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, que cerrará el programa oficial del día.

El martes 10, el Papa viajará a la provincia de Córdoba, y por la noche volverá a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.