Marcelo Peña, referente libertario de La Plata: de la visión sobre Carolina Píparo a acumular fuerzas para Milei en tierra bonaerense

La política argentina se encuentra nuevamente sacudida tras la reciente y rimbombante ruptura definitiva de la diputada nacional Carolina Píparo con La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei. En sus duras declaraciones, Píparo no escatimó en críticas hacia sus excompañeros, describiendo a los libertarios como "un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes". "El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto", sentenció, dejando claro su distanciamiento definitivo del bloque que la había impulsado a la candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El incidente con Píparo, corolario de una serie de desavenencias que arrancaron cuando fue desplazada de la posibilidad de dirigir Anses, trajo a la agenda nuevamente el affaire político que vivio la política bonaerense cuando el abogado penalista Marcelo Peña declinó su candidatura a intendente de La Plata por La Libertad Avanza debido a sus críticas a los métodos de construcción política de la legisladora . Peña señaló desde un principio la inconveniencia de su candidatura. Según Peña, la falta de coherencia y la especulación que caracterizaban a Píparo eran indicios claros de que su incorporación sería perjudicial para el movimiento libertario.

Peña, de 50 años, es un abogado penalista en La Plata con más de dos décadas de experiencia en el fuero ordinario y federal. Actualmente, es Magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, Director del Instituto de Criminalidad Económica y Lucha contra la Corrupción del Colegio de Abogados de La Plata y docente en la Universidad Católica de la ciudad.

Los que siguen de cerca la actividad de Marcelo Peña señalan que, a pesar del incidente con Píparo, él "sigue trabajando por las ideas libertarias" en la capital bonaerense, algo que empezó en 2019, cuando Milei era apenas conocido. Actualmente, Peña está sumando fuerzas a través de agrupaciones que buscan fortalecer la línea de pensamiento del presidente Javier Milei. Aunque estas agrupaciones hoy no forman parte de La Libertad Avanza, Peña no descarta que en el futuro puedan unirse, siempre y cuando se respeten los principios libertarios que defienden.

"Nosotros estamos fortaleciendo con agrupaciones que hace muchos años venimos llevando adelante esta tarea en defensa de las ideas libertarias. No tiene que ser solamente La Libertad Avanza la que lleve adelante la bandera de nuestro presidente. Estamos trabajando para que las ideas libertarias se expandan y se mantengan puras, sin las contaminaciones de la política tradicional", asegura Peña.

El abogado fue también autor de una denuncia contra cuatro diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) por "incitación a la violencia" durante las jornadas de incidentes en la Plaza del Congreso en febrero, cuando se debatía la Ley Ómnibus.

La decisión de Peña de apartarse de la candidatura a intendente fue tomada cuando Píparo le pidió firmar una lista de candidatos al Concejo Deliberante que, según él, no representaban los principios libertarios, sino más bien intereses personales. "Me pidió firmar una lista donde debía aceptar personas que nada tenían que ver con las ideas libertarias. Era una propuesta para impulsar concejales propios para intereses propios y no para promover las ideas liberales", explica Peña, justificando así su ruptura con Píparo.

A pesar de no haber competido en las elecciones, Peña no cesó en su trabajo. Actualmente, su objetivo es articular con el armado nacional que está llevando adelante Karina Milei para fortalecer aún más el movimiento libertario en la provincia de Buenos Aires.