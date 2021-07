Manes dice que competirá con "la decadencia argentina" y alertó por la pobreza

"Hace dos meses no iba a ser candidato", confesó el neurocientífico Facundo Manes anoche al hablar sobre su precandidatura como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. "Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona", dijo sobre la interna de Juntos y consideró que "la grieta embrutece".



"No lo tenía pensado", confesó el neurocientífico al hablar sobre su desembarco en la política para luego aclarar que "siempre estuve preocupado por el país". Según relató en el programa Intratables, en una semana "vinieron todos los máximos dirigentes del radicalismo y me dijeron que querían que sea candidato".

"Mi celular explotó. Me decían ‘metete'", relató y recalcó que cuenta con el apoyo de su familia: "Antes me decían que no me meta. Ahora, mi mamá me dijo ‘por favor, hijo, metete'".

"Soy médico, y los médicos queremos diagnosticar y hacer tratamientos", argumentó Manes para luego considerar: "La Argentina no tiene el tratamiento correcto: es un país pobre y no está en vías de desarrollo, tenemos recursos naturales, pero no tanto como pensamos".



Asimismo, el neurocientífico planteó que el país "está en vías de des-desarrollo" al indicar que "votamos proyectos personalistas y narcisistas". En este sentido, remarcó que "el último proyecto colectivo fuerte y grande fue la democracia".

En diálogo con Alejandro Fantino, Manes analizó: "Hoy tenemos que cambiar la mentalidad colectiva hacia la modernidad". Es que, según interpretó: "Estamos como en el '83. Si no hacemos un cambio hacia la modernidad, en 10 años va a haber mucho más pobres y más desigualdad".

interna

"La grieta nos embrutece", indicó el radical en otro tramo de la entrevista, al tiempo que consideró que "el desafío en esta campaña es ayudar a los más vulnerables a vivir mejor".

Al ser consultado sobre la interna de Juntos, Manes dijo: "No voy a competir con el PRO. Voy a competir con la decadencia argentina para sacar a los chicos de la angustia que tienen. Mi interna es con la decadencia argentina, no con una persona".

"Convoco a peronistas, socialistas, liberales. El radicalismo se paró porque quiere liderar una coalición grande centro popular", dijo más adelante, para luego plantear que "la involución crónica de la Argentina no se va a solucionar desde un sector".

"Espero que el radicalismo convoque a todos por la modernidad y el progreso", expresó.

"Esto es un tsunami. Un país frágil, pobre como el nuestro, con una pandemia, no lo va a resolver ningún sector mezquino, lo va a resolver toda la sociedad", sentenció el radical.