Macri confesó qué haría si volviese a ser presidente hoy: reformas desde el día uno

El expresidente Mauricio Macri confesó que si volviese a ser elegido presidente haría las cosas de una manera distinta que en 2015. En una entrevista televisiva, indicó que al asumir el Gobierno cometió el error de no minimizar la situación en la que se encontraba el país.

" Lo primero que haría sería no subestimar la complejidad de la Argentina. Por algo hace ya décadas que no progresa, no crece, no se desarrolla. Ha ido perdiendo lugares en cualquier tipo de medición", destacó el exmandatario al canal de noticias LN+.

Macri, en campaña con María Eugenia Vidal

Además, indicó que debería volver a reconstruir equipos de trabajo. En su opinión, el gobierno de Alberto Fernández no tiene dinámica en la gestión: "No hay equipo. s un empalme un rejunte de gente de distintas vertientes".

En tanto, señaló que quien asuma el próximo gobierno se encontrará con una situación distinta a la del inicio de su mandato. Aunque, indicó, en 2015 el Estado estaba quebrado, esa situación no se vivía en la calle.

" La Argentina era un enfermo asintomático, nadie lo sabía porque habíamos vivido de fiesta con las reservas del Banco Central hasta el último día . Y encima se habían ido diciendo que habían dejado todo bárbaro", dijo y agregó que el kirchnerismo habóa logrado quedarse con el control del Congreso y los gremios, además de haber "colonizado" el Estado.

En opinión de Macri la situación que encuentre el próximo presidente va a ser mucho peor. La diferencia, señaló, será que la gente va a estar sufriendo la crisis.

En ese sentido, se mostró pesimista frente a una posible recuperación en los próximos dos años. Por el contrario, destacó que los problemas actuales se van a a agravar, porque "no hay crisis ni rumbo".