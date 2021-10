Juez, duro contra Vidal por la presidencia de Diputados: "No podemos gobernar con los delincuentes"

La idea de que Juntos por el Cambio pr esida la Cámara de Diputados en caso de imponerse en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre con resultados similares o superiores a los de las PASO resuena ya en la oposición, con figuras como la candidata porteña, María Eugenia Vidal, o la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, como las principales voceras del planteo.

No obstante, Luis Juez, actual diputado nacional por la provincia de Córdoba y referente de la coalición opositora, se mostró en desacuerdo con sus pares: "No podemos cogobernar con los delincuentes" , disparó.

La presidencia de Diputados, la primera batalla del Congreso que viene



En caso de repetirse en noviembre el resultado de las últimas primarias para Juntos por el Cambio, la coalición que integra al PRO, la UCR, la Coalición Cívica y al Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto se posicionaría en Diputados como la primera minoría con 116 bancas frente a las 117 del Frente de Todos . No obstante, desde la oposición apuntan a llegar a los 120 espacios propios .



En este caso, Juntos por el Cambio podría reclamar la presidencia de la Cámara -actualmente a cargo de Sergio Massa- un puesto que no sólo tiene peso por ser el tercer lugar en la línea sucesoria a la presidencia de la Nación , sino que el titular de Diputados también es el encargado de llamar al debate .

Es por esto que, luego de las PASO, la titular de la CC-ARI, Elisa Carrió, planteó rápidamente la propuesta: "Si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados" , remarcó en declaraciones televisivas.

A la proposición se sumó también la actual candidata a la Cámara Baja nacional por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente del PRO, María Eugenia Vidal: "Ésta no es una elección legislativa mas, es mucho mas grande de lo que nos imaginábamos; para nosotros la legislativa era un freno, un basta. Eso ya pasó el 12, ahora tenemos la oportunidad de frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia en la Cámara de Diputados ", declaró emocionada la ex gobernadora bonaerense luego del resultado de las PASO del 12 de septiembre.

No obstante, no todos dentro de la coalición parecen acordar con Carrió y Vidal ya que el actual diputado nacional Luis Juez se mostró en desacuerdo con sus pares respecto a este punto: "Tenemos que prepararnos para volver al poder dentro de 24 meses. No podemos cogobernar con los delincuentes, nosotros somos otra cosa" , consideró el cordobés terminante.

"Abrazo del oso" opositor: Negri sobre el acuerdo que propone Massa para después de las elecciones



"Hay que tenerlo en claro. No podemos aspirar a estar a estar bajo ninguna línea de sucesión", agregó el legislador, quién enfatizó que quienes votan a Juntos lo hacen para tener una " oposición firme, contundente, no cobarde y timorata. Una oposición que le ponga un límite a Cristina Kirchner ".