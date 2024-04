Los superávits gemelos: por dónde pasaron los recortes de Milei y las trampas en los datos, según UxP

A las 21 horas, el presidente Javier Milei utilizará la cadena nacional por cuarta vez desde su asunción, para anunciar el resultado del programa económico en el primer trimestre del año, con foco en los "superávits gemelos" (fiscal y comercial) , pero ¿Cómo se logró?, ¿Cuál es el lado B para parte de la oposición?



Un reciente informe de Unión por la Patria (UxP), con base en datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), reveló por dónde pasó la motosierra el ministro de Economía, Luis Caputo para lograr esa diferencia positiva en las cuentas públicas en el acumulado de enero a marzo.

El logro que no se consigue desde la presidencia de Néstor Kirchner se comunicará, con un video previamente grabado en la Casa Rosada, para el partido que perdio en el balotaje -en noviembre pasado- esconde un "lado B".

"Festeja[n] la vuelta de los "superávits gemelos" (...) con acumulación de reservas [que se consiguió] con la licuación de los jubilados; sacándole recursos a las provincias; pisando pagos a las empresas de energía y gas; desfinanciado a las universidades; parando la obra pública; pateando pagos de importaciones; [y] generando una brutal recesión", afirma.

Gráfico "Superávit fiscal vs cuentas por pagar y licuación de ingresos y presupuesto - en Billones de $" extraído del informe de UxP.

Así, para un bloque de la oposición, el logro que va a anunciar esta noche el mandatario y líder de La Libertad Avanza (LLA), junto con el ministro Caputo, no son más que "una ficción construida sobre la acumulación de deudas y cuentas a pagar".

A nivel desagregado, de los $3,4 billones que aproximan será el saldo "ahorrado" por el estado, destacaron que $ 2,4 billones corresponden a la "Licuación acumulada de jubilaciones", tras haber caído 40% en términos reales en los últimos 12 meses del año -menor (-28%) para quienes cobraron bonos-. Un porcentaje mayor al que se registró durante la crisis de diciembre 2001-2002 .

Gráfico "Evolución del haber mínimo jubilatorio (sin bonos) - Ene92 a Mar24 - en $ de 2024" extraído del informe de UxP.

En un porcentaje inferior ($ 1,1 billones) ubicaron a las "Deudas con empresas de energía (CAMMESA) que prestaron servicios y cumplieron con los contratos. "El acumulado es de u$s 2.000-2.200 millones. Si el Tesoro no regulariza la situación, las empresas privadas pueden entrar en problemas financieros graves (default). Esto pone en riesgo el normal abastecimiento de electricidad", alertaron.

Un ajuste sobre el que, aseguraron, no quedaron exentas las provincias. Según sus cálculos, con la inflación acumulada (del 51,6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)), las transferencias cayeron un 62% en términos reales.

Como consecuencia a ello, afirmaron, que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) presentó una variación negativa del 27%; "Transferencias a Cajas de Seguridad Social" (-16%); "Promoción y asistencia social" (-2%); y el "Resto de las transferencias" (-17%). "No se recorta el gasto, se les tira el fardo a las provincias, desconociendo los acuerdos que dieron origen a estos mecanismos", remarcaron.

En cuanto a las universidades, y en la previa de la marcha del martes, sostuvieron que, en el primer trimestre, el presupuesto anual del programa que financia a las nacionales retrocedió a nivel por debajo de los de 2001. Y que sin incrementos no podría funcionar durante el periodo julio-diciembre.

Por último, también destacaron los efectos sobre una de las principales promesas de campaña de Milei: el fin de la obra pública, que según sus proyecciones disminuyeron un 85% con respecto al año pasado, ajustado por inflación. "No hay criterio. Se frenan las obras de energía, rutas, vivienda, escuelas, aun cuando cuenten con financiamiento internacional",

Lo que, a su vez aseguraron, resulta contradictorio con la política de reducción de subsidios que se planteó (0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024). Dado que se atrasaron o discontinuaron algunas de ellas, como el Gasoducto Reversal Norte y las bombas impulsoras para el Néstor Kirchner, que permitirían ahorrar divisas en lugar de importar energía en invierno.

¿Deuda comercial oculta?

Si bien el fin del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y su reemplazo por el Estadístico de Importaciones (SEDI) tuvo como objetivo, en palabra de Caputo, permitiría "terminar con la discrecionalidad y garantizar la transparencia". Esas características no se reflejarían en cómo se comunica el dato comercial .

"Desde diciembre el superávit comercial de bienes (base caja) es de casi u$s 13.000 millones. [Pero] en devengado es de u$s 5.271 millones, la diferencia son las importaciones no pagadas (deuda comercial)", puntualizaron.

Una restricción de pago, que consideraron, le permitió al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, acumular reservas (u$s 29.906 millones al lunes 22 de abril, con la última compra de u$s 304 millones)."Si a los no pagos de bienes, le sumamos los pagos restringidos de servicios (u$s 2.000 MM), el aumento de deuda comercial totaliza, aproximadamente u$s 8.800 MM", concluyeron.