Los primeros desafíos de Sergio Massa, según Mariel Fornoni y Damián Di Pace

Tras los cambios que se oficializaron ayer en el gobierno, la directora de Management and Fit, Mariel Fornoni , aseguró que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y el Gobierno "tienen poco tiempo porque los índices de confianza están muy bajos, la gente les va a pedir resultados rápido".

"Se generaron muchas expectativas con su llegada, pero no deja de ser un ministro de Economía, no es un superministro, no le han dado vía libre para llevar adelante la política que quiera", sostuvo Fornoni.

La consultora también puso en duda el apoyo que recibirá el nuevo ministro por parte de la vice Presidenta, Cristina Kirchner, y analizó que "conforme se acerquen las elecciones, no creo que Massa sea el candidato de Cristina, pero él si tiene aspiraciones presidenciales, esto va a generar rispideces".



Del ciclo de charlas que organiza El Cronista también participó el analista económico Damián Di Pace , quien aseguró que "el rubro más importante a resolver es la inflación pero debe resolver tres patas déficit, reservas y subsidios".



Di Pace también se refirió puntualmente sobre el aumento de precios y adelantó que "Massa no va a poder detener la inflación en septiembre ni en octubre, tiene que aspirar que no sea de tres dígitos pero tiene que ser contundente".