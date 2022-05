Los popes de la UCR se ven las caras para discutir qué hacen con el PRO y el fenómeno Javier Milei

Cientos de convencionales, junto con diputados, senadores y gobernadores, se reunirán este viernes en La Plata, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Con 130 años de vida, la Unión Cívica Radical (UCR) sigue priorizando su vida interna con un nivel de institucionalización que no tiene ningún otro partido en el país. Si bien se lograron varios acuerdos y se augura un clima pacífico, no será un trámite administrativo y habrá varias discusiones.

El principal acuerdo alcanzado es que Gastón Manes será el presidente de la Convención Nacional, el máximo órgano partidario. El hermano de Facundo llega con la banca también de Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional.

Del otro lado estaban los representantes de Evolución, sector referenciado en Martín Lousteau. El nombre que empujaban era el de Hernán Rossi -santafesino, jefe de gabinete del ministerio de Desarrollo Productivo de CABA-. Pero, conscientes de que no lograrían los números, desistieron de escalar el conflicto. Se espera que Rossi ocupe alguno de los cargos disponibles.

Esta convención para la renovación de autoridades se tendría que haber realizado en 2021, pero se retrasó el calendario por la pandemia. Se pondrá fin al mandato de Jorge Sappia como presidente de la Convención Nacional, en lo que fue una paradoja para el partido. El dirigente cordobés, ex ministro de Trabajo de su provincia, siempre se opuso a la coalición con el PRO y pretendía romper. Esta voz era minoritaria y disidente en el partido, pero llamativamente era dicha desde un lugar de peso a nivel interno.

Gerardo Morales y Facundo Manes militan en la misma línea interna.

De esta forma, se repite el esquema acuerdista para la elección de autoridades, que ya se vio a fin del año pasado: allí se eligió a Morales para el comité y a Lousteau como vice. Pero en este caso hubo menos rispideces y no escaló el conflicto. Sí se mantienen algunas especulaciones respecto al posicionamiento político que pueda tener la convención.



La mayor incógnita en la previa pasa por el documento que saldrá de la convención. En particular, si debe mencionar a Juntos por el Cambio (JxC) o si debe hacer referencia a una política de alianzas en general. Esta última opción es la que tiene más fuerza. Un diputado del partido resta importancia al tema. Recuerda que en 2019 la UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos y unos días después Mauricio Macri decidió incorporar a Miguel Ángel Pichetto y cambiar el nombre de la coalición. "Queremos estar en la arquitectura de que lo que se forme, ser parte del diseño. No es un tema de contenido, sino de que no nos madruguen las decisiones", reflexiona.

Otro de los que se refirió a la convención es Walter Ceballos, secretario de la Mesa Federal y excandidato a gobernador de San Luis. Sostuvo que la UCR propone "unidad y continuidad de la alianza de JxC". Y además, "un diálogo más igualitario con socios políticos para darle a esta alianza una mayor institucionalidad".

Mientras, uno de los dirigentes más relevantes del partido a nivel nacional anticipó a El Cronista que "se va a ratificar la pertenencia a JxC sin prejuicios a ampliaciones". Pero esas ampliaciones, dijo, "deben ser coherentes con un programa común, a los radicales no les gusta nadie que no coincida con sus ideas".

El elefante en la sala en esa frase es Javier Milei. Más allá de su crecimiento en las encuestas y de lo que genera en la zona metropolitana de Buenos Aires, hay un conflicto latente en el interior del país. En varias provincias, el diputado libertario se reunió con rivales históricos de la UCR, como el Partido Demócrata de Mendoza. Peor aún, en Tucumán coquetea con la fuerza de Ricardo Bussi. "Ahí se han dicho cosas sin retorno. O tenés dirigentes de 60 años que han hecho un recorrido histórico en temas de Derechos Humanos, es una visión incompatible del mundo", confía un diputado nacional.

Evolución versus Milei

La fuerza de Martín Lousteau, Evolución, es minoría a nivel nacional pero maneja la UCR porteña. Antes de la convención tuvieron su gran festejo el 25 de Mayo en Parque Norte. Realizaron un locro en el que participaron unos 5000 militantes. Entre los propios estuvieron Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti y José Luis Giusti. Otro de los que se hizo presente fue Facundo Manes, agradecido por el apoyo que recibió su hermano.

Pero también hubo un evidente espaldarazo del sector del PRO que responde a Horacio Rodríguez Larreta. No solo estuvo el jefe de gobierno porteño, sino también la ministra de Desarrollo Humano María Migliore y otros funcionarios de menor rango. Lousteau ya develó que buscará competir para suceder a Rodríguez Larreta, y de hecho fue presentado como "el próximo jefe de gobierno".

El alcalde porteño, mientras tanto, se mantiene cerca y lo apoya, aunque nada indica que vaya a ser ungido directamente. Otros dirigentes del PRO, como Jorge Macri, también aspiran a ese lugar.

Fueron 2000 kilos de locro y 8000 empanadas las que se sirvieron para el festejo patrio. Más allá de la arenga a los militantes, hubo dos adversarios definidos. "Somos los únicos que podemos ganarle al kichnerismo. No hay otros. Hagámonos cargo", lanzó Rodríguez Larreta.

Al otro no se lo nombró, pero sí se le dedicaron varios párrafos. "Tenemos que recuperar una agenda liberal, pero también a favor de la igualdad. Algunos dicen que es incompatible. La historia del progreso de la humanidad es la historia del progreso de la igualdad y libertad", sostuvo Lousteau, con los liberales de Milei en la mira.

También en ese sentido recordó a los próceres de Mayo y dijo que "había militares, abogados, teólogos, periodistas, economistas. Pero todos eran políticos. Hay que terminar con lo de denostar la política. Tenemos que reconstruir la política con buenos políticos, como los que hay acá". Está claro que la UCR descree de las consignas antipolítica lanzadas desde la ultraderecha. Y la convención nacional de mañana, con cientos de militantes de todo el país, será una nueva muestra.