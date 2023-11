En el piso 19 de la sede del Banco Provincia en plena city porteña el enviado de Javier Milei, el designado ministro del Interior, Guillermo Francos escuchó los reclamos, preocupación y dudas de 13 gobernadores del PJ que garantizaron "gobernabilidad a futuro" pero que también buscaron certezas para manejarse con el gobierno que viene.

A lo largo de más de dos horas de encuentro con los mandatarios peronistas, donde no faltaron reproches y reclamos varios, Francos se comprometió a dar respuestas hacia el futuro aunque se desligó de los problemas presentes que tienen las provincias y señaló directamente al ministro de Economía, Sergio Massa.

Según relataron a El Cronista varios de los mandatarios del PJ presentes en la reunión con el enviado de Milei hubo inquietudes por el agujero fiscal y la falta de fondos para el pago de aguinaldos a empleados estatales o para la obra pública. Pero Francos fue tajante en este punto: el agujero fiscal que se produjo en las provincias por la quita de Ganancias y el compres sin IVA es "responsabilidad exclusiva" del actual gobierno y hacia allí deben reclamar.

Reunión con Massa

"Hasta el 10 de diciembre los problemas de falta de recursos de las provincias por decisiones del Ejecutivo se deben resolver con las actuales autoridades", dijo Francos sin vueltas. Así, terminada la reunión los gobernadores del PJ acordaron verlo a Massa para que les ofrezca una solución ante el bache fiscal.

Para los referentes de Milei y en coincidencia también para los mandatarios del PJ, el ex candidato presidencial y ministro de Economía deberá dar respuesta a los reclamos de las provincias hasta el final de mandato de Alberto Fernández.

Por otra parte, el enviado de Milei que estará encargado de la relación con las provincias se comprometió a revisar con el designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el faltante de fondos que pudiera existir en adelante para la obra pública. Es que Milei fue tajante en este punto: "no hay plata y las obras que haya que terminar que se acuerden con el sector privado o no se hagan", dijo.

Además, se habló de una redefinición en los impuestos provinciales en el futuro inmediato y un debate por la coparticipación para más adelante.

La gobernabilidad

Francos llegó a las 15:30 a la reunión de los gobernadores tal como había acodado con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof. No resultó ninguna sorpresa su aparición ya que estaba pautada de antemano. Previo a ello, los mandatarios del PJ debatieron dos horas sobre la estrategia a seguir y el listado de reclamos que le llevarían al nuevo gobierno de Milei.

"La gobernabilidad no está en dudas. Con Macri le aprobamos los cuatro presupuestos. A nosotros no nos van a hablar de que no avalamos la gobernabilidad o el equilibrio fiscal que nosotros siempre lo cumplimos", dijo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En coincidencia con ese planteo hubo varios gobernadores del PJ que expresaron a El Cronista que "la reunión fue muy sensata, hubo predisposición a ayudar y a generar equilibrio fiscal".

En la reunión en el Banco Provincia estuvieron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También se sumaron al encuentro reservado el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Los gobernadores del PJ hablaron de armar un bloque político o una suerte de Liga de los gobernadores para desplegar una estrategia común de negociación ante el futuro presidente.

Al ingresar al edificio, Ricardo Quintela lanzó una señal dialoguista con el gobierno que empezará a rodar el 10 de diciembre: "Esperamos ser una opción responsable, dialoguista y colaboracionista para sacar el país adelante", dijo el mandatario riojano.

La idea de varios gobernadores del PJ es establecer canales de diálogo con el nuevo gobierno nacional para no tener problemas. Algunos de los mandatarios que hoy estaban en el Banco Provincia ya habían hablado pero separado con Francos.

Bordet, otro de los peronistas de mayor diálogo dijo que "seremos respetuosos del veredicto de las urnas pero sentaremos nuestra posición". Es la línea que se viene en adelante.