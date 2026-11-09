En esta noticia Qué dijeron los empresarios del G6

En el primer discurso del Papa León XIV en Argentina, llevado a cabo anoche en el Palacio Libertad con la presencia de Javier Milei, este pidió una economía “al servicio de la gente”.

En el evento, del que participaron distintas autoridades, gobernadores, miembros de los tres poderes y empresarios, el Sumo Pontífice afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Tras esto, los empresarios del G6 expresaron su respaldo a ese planteo a través de un comunicado de bienvenida, difundido el domingo por la noche.

Este lleva la firma de la Asociación de Bancos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, las seis entidades que integran el G6.

Qué dijeron los empresarios del G6

Las entidades le dieron “la más cálida bienvenida” al Papa y definieron su visita como un acontecimiento pastoral que, además, puede ser “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. En ese marco, plantearon la pregunta de “qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”.

En cuanto al eje económico, el G6 recordó que León XIV dedicó su primera encíclica a la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía cada vez más integrada. Según el texto, el Santo Padre pidió que “el progreso no deje nuevas ruinas a su paso” y que se lo asuma como una responsabilidad compartida.

El papa León XIV compartió su primer discurso en Argentina este lunes, en el Palacio Libertad. NA

En este sentido, los empresarios fueron explícitos en su adhesión: “Coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”.

Por su parte, definieron a la empresa como “principalmente una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias”. Y agregaron: “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”.

Sobre el rol del sector, el G6 sostuvo: “Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal”. Respecto del trabajo, afirmó que “no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida”.

En su discurso, el Papa había planteado que una de las condiciones más elementales del bien común es poder vivir del propio trabajo. También había advertido que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

En línea con ese foco en los jóvenes, el G6 expresó una “responsabilidad especial” con quienes tienen menos oportunidades. Dijo querer una Argentina “donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”.

Además, las entidades anunciaron que, cuando concluya la visita, propondrán convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo, según el comunicado, es acordar “unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno” .

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En ese esquema, “cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer”. El G6 aclaró: “Esperamos que la visita de su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros”.

El comunicado cerró con un mensaje dirigido al Pontífice: “Recibimos al Papa León XIV con esperanza. No una esperanza que espera, sino una que se pone a trabajar”.