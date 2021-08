López Murphy chicaneó a Vidal y pidió darle una "paliza inolvidable" a otro contrincante

Cotizaciones relacionadas

Ricardo López Murphy, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires que compite, desde Republicanos Unidos, con María Eugenia Vidal en las internas de Juntos por el Cambio en las PASO, chicaneó a la exgobernadora bonaerense y a su segundo en la lista, Martín Tetaz: "No quieren debatir porque creen que la política se hace con marketing y sonrisas. Se los he pedido muchas veces. Todo el mundo sabe que el debate es vital porque no hay nada más transparente".



Entrevistado en A24, el ex ministro de Economía enfatizó: "Con Vidal estamos compitiendo y les guste o no les guste, voy a tratar de ganar. Nosotros vamos a ser mucho más firmes, vamos a tener una actitud muy clara frente al Gobierno".

Al respecto, aseguró que es necesario "darle una paliza inolvidable en las urnas al oficialismo . Si hacemos eso, si logramos que la señal sea clara, acá va a haber un cambio".

El ex titular de Hacienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa expresó: " Tiene que haber una renovación de nuestro sistema político, porque hay un proceso de agotamiento muy grande".

López Murphy aseguró tener "miedo de que el cansancio lleve a la gente a replegarse". Y planteó que " hay que ir a votar masivamente y darles una lección que sea inolvidable. El voto como premia, castiga. Y acá necesitamos un castigo ejemplar, no solo por el episodio de Olivos sino por la pésima gestión de la pandemia ", agregó.

