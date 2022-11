Lo que nadie sabe del IFE 5 ANSES: qué provincias cobraron más bonos y cuánto dinero se utilizó

El Gobierno reveló el balance del primer mes de cobro del IFE 5 de ANSES o, tal como se lo denominó de forma oficial, el refuerzo alimentario para las personas en situación de indigencia. Cerrada la primera etapa con el pago del lunes 28 de noviembre, los datos muestran que poco más de un tercio de los inscriptos e inscriptas se encuentran en la Provincia de Buenos Aires y que el universo total de beneficiarios y beneficiarias es hoy de 1.019.956 personas.

Desde el Ejecutivo aún no informaron hasta cuándo seguirá abierta la inscripción. No obstante, extraoficialmente, fuentes del Gobierno aseguraron que hay una fecha límite que tiene que ver con el cierre de liquidación para la segunda cuota del IFE 5 de ANSES. De momento, en medio de las sumas que se abonan por fin de año, no se resolvió el cronograma para la segunda etapa de pagos, pero anticipan desde el Ejecutivo que no estaría lejano.

Acorde a un primer corte parcial al cumplirse un mes de la inscripción al refuerzo alimentario, la ANSES cifró el total de personas abarcadas en 1.019.956. Teniendo en cuenta que el último número de indigencia correspondiente al primer semestre de 2022 ubicó en 8,8% -con un leve ascenso en comparación a 2021- el total de las personas en estado de vulnerabilidad, ese porcentaje ascendería a casi 4 millones de personas en la Argentina, muy por encima del universo comprendido con estos pagos.

Desde un primer momento, el cálculo del Gobierno era abarcar a cerca de 2 millones de personas con esta suma que surge del primer decreto del llamado ‘dólar soja', allá por septiembre. Para ello, el Gobierno estableció una serie de requisitos y habilitó el registro on line y en las sedes de la ANSES. Luego también fue en busca de posibles beneficiarios y beneficiarias con operativos en todo el país, según informaron desde el organismo.

Así y todo, el número del primer corte se ubica todavía por debajo de las expectativas. Y atendiendo a la última medición semestral de pobreza e indigencia, equivaldría a solo una de cuatro personas en situación de extrema fragilidad y que necesitaría de esta ayuda. Otro dato que surge del corte temporal del organismo es que el 61% de quienes cobraron el IFE 5 fueron hombres y un 39% se definieron como mujeres.





Cuánto dinero se destinó al bono social

Con el primer 'dólar soja' se recaudaron unos u$s 8500 millones de las liquidaciones de los exportadores. Al total personas inscriptas en esta primera cuota, se destinaron $22.949 millones para el refuerzo alimentario durante esta fase. Equivaldrían a unos u$s 138 millones de dólares al valor oficial aproximadamente. De no haber nuevas altas -que todavía puede haber, aunque por poco tiempo más-, el total rondaría a fin de año los u$s280 millones.

El lunes 28 concluyó el cronograma del primer pago. Según informaron desde la ANSES, se prepara ahora el calendario para la segunda cuota de $22.500. Quienes se anoten en los próximos días todavía podrán cobrar la primera cuota junto a la segunda, al menos hasta que se complete el proceso de liquidación de esta segunda etapa. Luego el Gobierno deberá resolver si mantiene abierto o no ese beneficio para quienes pudieran calificar y hasta cuándo.

Discriminado por provincias, el 34,4% de las personas beneficiarias del IFE 5 de ANSES se ubica en la provincia de Buenos Aires (351.593), la más populosa del país. Le siguen en cantidad registros: Santa Fe (80.477) y Córdoba (69.434). Junto con la Ciudad de Buenos Aires (23.927), los cuatro distritos explican el 51% de los refuerzos entregados.

Las 23 provincias del país y CABA contabilizan inscripciones. A los distritos mencionados, la ANSES detalló la cantidad de refuerzos entregados en Santiago del Estero (49.606), Tucumán (48.823), Chaco (48.722), Salta (46.039), Mendoza (44.242), Corrientes (41.588), Misiones (33.520), Entre Ríos (30.759), San Juan (25.722), Jujuy (24.697), Formosa (22.590), Catamarca (14.236), Río Negro (12.568), San Luis (12.047), La Rioja (10.720), Neuquén (9.688), Chubut (9.120), La Pampa (4.607), Santa Cruz (3.595) y Tierra del Fuego (1.637).