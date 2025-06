"Llevan el endeudamiento en la sangre": Melconian apuntó contra los funcionarios del Gobierno

El economista Carlos Melconian lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por su manejo de la deuda, las reservas del Banco Central y el tipo de cambio. Advirtió que sin un rumbo claro, Argentina se encamina hacia una nueva crisis estructural.

En una entrevista con Rivadavia AM 630, el expresidente del Banco Nación, Melconian, analizó el presente económico argentino con una mirada tan técnica como política. Sin rodeos, apuntó contra la gestión de Milei por su estrategia de endeudamiento y su falta de un plan económico integral.

"Licuadora y motosierra": la crítica de Melconian al Gobierno

"Se festeja una inflación de 1,5%, pero seguimos en el cortoplacismo. No hay marco institucional, no hay rumbo fiscal. Son solo parches: licuadora, motosierra y nada más", disparó Melconian.

El economista cuestionó la idea oficial de que el reciente aumento de reservas es una señal positiva. Según él, se trata de deuda nueva disfrazada de fortalecimiento: "Esto empezó en agosto de 2022. No es cierto que acumular reservas con deuda no tenga consecuencias. Es como usar la tarjeta de crédito sin saber si vas a poder pagarla".

Melconian analizó el presente económico argentino con una mirada tan técnica como política (Fuente: Archivo).

"Lo más grave: los que manejan esto lo llevan en la sangre. El endeudamiento les sale natural, como una adicción", remató el exfuncionario.

Qué pasa con el tipo de cambio, según Melconian

Melconian también fue tajante sobre el tipo de cambio. Afirmó que no existe un mercado libre y que el control cambiario sigue vigente.

"El dólar no flota libremente. Falta el actor más importante: el propio Estado. No hay mercado real. Y mientras tanto anuncian colocaciones mensuales de mil millones... ¿para qué, si no los necesitan genuinamente? Eso es deuda, no reservas reales", lanzó el economista en Radio Rivadavia.

Críticas a la narrativa oficial y llamado a la institucionalidad

El economista también cuestionó el discurso del Gobierno centrado en la "herencia recibida": "Ya está, no me digas más que zafamos de la hiperinflación. Hablá del presente. No se puede gobernar solo con relato. Argentina necesita reconstruirse a mediano y largo plazo".

Finalmente, Melconian remarcó la necesidad urgente de recuperar la institucionalidad política: "No puede ser que las decisiones se tomen sin debate, sin diálogo. Esto es economía, pero también es política. El gobierno se encierra, no escucha. Así no se construye el futuro".