Ley de etiquetado frontal: Diputados acerca posiciones para sesionar en los próximos días

Juntos por el Cambio y el Frente de Todos liman las asperezas luego de la sesión fallida de la semana pasada en Diputados. En las últimas horas, representantes de ambas bancadas mantuvieron un encuentro vía zoom. "Hay voluntad de convocar a una sesión con temas acordados", aseguraron a El Cronista.

El debate podría ser esta semana o la que viene y, entre los proyectos a tratar, se encuentra la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que la semana pasada, tras el fracaso del debate, no logró su sanción.

Luego de que el martes el oficialismo dejara en evidencia que no cuenta con los números suficientes para poner en marcha una sesión en Diputados , el viernes a la tarde, las secretarias parlamentarias del Frente de Todos y de los tres bloques que integran Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión virtual para avanzar con la celebración de una nueva sesión. Del encuentro participaron Paula Penacca (FdT), Brenda Austin (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Paula Oliveto (Coalición Cívica).

"La reunión fue buena y avanzaron un montón", dijo una fuente de la oposición a este medio. Según aseguraron, si bien no se cerró ningún acuerdo, sino que las conversaciones siguen en marcha, "hay voluntad de convocar a una sesión con temas acordados".

Entre esos temas se encuentra la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que busca advertir a través de un octógono negro sobre los excesos de grasas saturadas o totales, azúcar, sodio, calorías.

Además, el temario incluiría una ley que cuenta con el apoyo de las diferentes bancadas de Diputados, pero que no fue incluida en la sesión que convocó la bancada que lidera Máximo Kirchner para el martes pasado. Se trata de la Ley Ovina, que ya cuenta con la aprobación del Senado, y que establece que por 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir un monto anual de $ 850 millones en el Presupuesto Nacional para sostener al sector.

Además de las exigencias por parte de Juntos por el Cambio de avanzar con una sesión que incluya un temario consensuado, los diputados del Interbloque Federal, espacio que lidera el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez , también le enviaron una nota a Sergio Massa , presidente de la Cámara de Diputados, y a Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista, planteándoles avanzar con esos dos proyectos, además de una serie de medidas que no cuentan con dictamen, pero que contarían con amplio acompañamiento.

Entre las iniciativas solicitadas, los Federales incluyeron un proyecto que apunta a crear una asignación universal para el personal no continuo del sector agrario, impulsada por la schiarettista Alejandra Vigo . Y otra que lleva el sello de Graciela Camaño , que establece la creación del Área Marina Protegida Agujero Azul, ubicada en el área del Océano Atlántico en la que fue hallado el submarino ARA San Juan.

Por el momento, se desconoce la fecha de la sesión, aunque desde el entorno de las diputadas de Juntos por el Cambio que participaron del zoom del viernes dijeron que podría ser "esta semana o la próxima".

¿Qué pasó?

Para un sector de la oposición, la sesión que no fue tuvo un claro objetivo por parte del Frente de Todos: demostrarle al electorado que la Cámara que lidera Sergio Massa no funciona como "una escribanía". Sino que la dinámica de la Cámara baja difiere de la del Senado, donde el Frente de Todos cuenta con una holgada mayoría.

"Estaban buscando ese escenario", interpretó un diputado en diálogo con este medio. Para el legislador, fue una manera de exhortar al electorado a que el 14 de noviembre vote por el oficialismo, que "necesita" más votos para avanzar con leyes que "la población necesita".

El Interbloque Federal tampoco dio quórum en la sesión convocada por el oficialismo.

Es que, la semana pasada, no fue Juntos por el Cambio el único espacio que bloqueó la sesión. El socialista Enrique Estévez, los cuatro cordobeses que responden al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y los tres diputados lavagnistas del bloque Consenso Federal, que vienen trabajando en clara sintonía, tampoco dijeron presente en el recinto .