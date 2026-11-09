En esta noticia Llamado de atención a los sindicatos

El papa León XIV eligió la Universidad Católica Argentina para dirigirse al mundo del trabajo del país. Ante empresarios, sindicalistas, miembros de movimientos populares y docentes, el pontífice sostuvo que el trabajo es mucho más que una fuente de ingresos y advirtió que quedarse sin él deja una herida profunda en la vida de las personas.

Su mensaje partió de una convicción que atribuyó a la tradición de la Iglesia: el trabajo, dijo, “no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social”. Esa idea, afirmó, sigue vigente aunque cambien las circunstancias e incluso la estructura misma de las tareas, en un tiempo marcado por transformaciones profundas.

El eje de la exposición fue el principio de la dignidad humana, el primero de la doctrina social. León XIV recordó que el ser humano es autor, centro y fin de la vida económica, y por eso “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Dijo que no se trata de una afirmación meramente teórica, sino de un punto central del pensamiento social cristiano.

Desde allí llegó al tramo que más resonó entre los presentes. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad”, afirmó. Para el Papa, el desempleo anula la capacidad de aportar a la sociedad y empuja a quien lo sufre hacia la exclusión.

El pontífice sumó una consecuencia colectiva. Según explicó, la falta de empleo fragmenta “la cohesión del cuerpo social” y destruye la acción comunitaria orientada al bien común. El desempleo, planteó, no es solo un problema individual, sino una amenaza para el tejido de relaciones que sostiene a un país y su sentido de pertenencia compartida.

León XIV apoyó su reflexión en palabras de su predecesor. Citó al papa Francisco para recordar que, en una sociedad realmente desarrollada, el trabajo no es solo un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal. Es además una vía para relacionarse, expresarse y compartir dones, y para vivir, en definitiva, “como pueblo”.

El Papa también miró el mundo del trabajo desde la ecología integral. Advirtió que donde impera el dominio de unos pocos, el trabajo se convierte en explotación y a las personas se las valora solo por su eficiencia. No es verdadero progreso, sostuvo, el que mejora el bienestar de algunos a costa de los ecosistemas y de las comunidades más vulnerables.

Dedicó un pasaje a los desafíos tecnológicos. La inteligencia artificial y la automatización desregulada, alertó, pueden poner en riesgo muchos puestos de trabajo. “La técnica debe estar siempre subordinada a la ética, el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, dijo. Pidió a los poderes públicos velar para que eso no ocurra y mantener el acceso al trabajo como objetivo prioritario.

En la UCA estuvieron representados todos los actores del universo laboral, desde los empresarios a los gremios pasando por movimientos populares y el Gobierno Captura

Cada sector recibió un mensaje propio. A los empresarios les reconoció que arriesgan su patrimonio para crear empleo, pero los previno contra la avaricia, que definió como “una enfermedad del corazón”. Cuando el beneficio se absolutiza como único criterio de éxito, planteó, la empresa se deshumaniza. Evocó al venerable Enrique Shaw como ejemplo de empresario cristiano.

Llamado de atención a los sindicatos

A los sindicatos les pidió que sean “instrumento de solidaridad y cohesión”, y reconoció su aporte a la legislación laboral y a la protección de los más vulnerables. Los llamó a mirar hacia las periferias existenciales, integrando a los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, en medio de las profundas transformaciones que atraviesa el mundo laboral.

Entre esos trabajadores mencionó a cartoneros, campesinos y artesanos, a quienes describió como expresiones vivas de una “subsidiariedad activa”. Dijo que no esperan pasivamente la asistencia del Estado: se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Su demanda de inclusión, agregó, se resume en tres palabras que Francisco repitió muchas veces: tierra, techo y trabajo.

A los sindicatos, el Papa les pidió que sean “instrumento de solidaridad y cohesión”. Reuters

León XIV también destacó el ingenio argentino en áreas como la astronomía, el agro y la ciencia médica. Pero puso igual valor en el trabajo callado: las tareas del hogar, las horas gratuitas para dar el mate cocido a los chicos en los barrios, las largas jornadas en el campo. “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios”, afirmó, y sostuvo que la grandeza de una obra está en el amor que se pone en ella.

Al cierre, el papa dejó a los presentes una tarea: defender la dignidad humana, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes y vivir la solidaridad y la subsidiariedad. Los invitó a trabajar con perseverancia, “poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones”.