Comienza hoy la visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.
Es la primera visita de un papa en 39 años. La última fue la de Juan Pablo II en abril de 1987, y Francisco, el primer pontífice argentino, nunca regresó durante su pontificado.
El recorrido incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde habrá una misa frente a la basílica de la patrona del país. La agenda combina misas multitudinarias, encuentros políticos y actos pastorales. La gira por Sudamérica también incluye Uruguay y Perú.
Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.
León XIV ya está a bordo: despega el vuelo del Papa hacia la Argentina
Bajo un estricto operativo de seguridad, el papa León XIV abordó a las 15:25 el avión de Aerolíneas Argentinas que lo traslada al país, en lo que representa la primera visita papal a la Argentina en 39 años. El Pontífice caminó hasta el pie de la escalinata acompañado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.
La despedida de León XIV con Yamandú Orsi
El presidente Yamandú Orsi recibió a León XIV en la pista del aeropuerto para encabezar la ceremonia oficial de despedida. “Gracias. Fue un regalo maravilloso”, le expresó el mandatario uruguayo al Pontífice tras estrechar su mano al pie de la aeronave.
A minutos del despegue: el papa León XIV está listo para abordar el vuelo hacia la Argentina
Las autoridades uruguayas encabezarán la ceremonia de despedida del Pontífice en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. Tras el acto protocolar, León XIV abordará la aeronave con destino a la Argentina para continuar con su gira sudamericana.
En minutos llega León XIV al aeropuerto para dejar Uruguay
Tras el almuerzo con el episcopado en Florida, el Pontífice abordó su vehículo para emprender el viaje hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
En la pista de despegue ya se encuentra posicionado el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará hacia la Ciudad de Buenos Aires.
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Comiendo un asado: así se despide el papa León XIV de Uruguay
Antes de partir de Uruguay, el papa León XIV protagonizó una escena descontracturada que no tardó en volverse viral: posó junto al parrillero de una iglesia mientras sostenía una tira de asado.
La fotografía del curioso momento fue difundida a través de las redes sociales por el padre Pereira Chaparro.
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Cuenta regresiva: en una hora sale el avión del Papa con destino a la Argentina
El papa León XIV concluye su estadía en Uruguay y deja todo listo para volar hacia la Argentina. La partida del avión está programada para las 15:30, mientras que el aterizaje en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery está previsto para las 16:30.
Visita de León XIV: cómo estará el clima este domingo 8 de noviembre
Se espera sol y temperaturas primaverales en Buenos Aires durante la llegada del Papa. El panorama será de poca nubosidad y temperaturas de entre 9 y 22 grados. El viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde y bajar a 12 hacia la noche.
Para quienes se acerquen a los puntos de acceso, conviene llevar agua y protección solar, y sumar tiempo extra para los controles de seguridad.
Viaje a la Argentina: a qué hora despega el vuelo de León XIV
El papa León XIV se despedirá de Uruguay este domingo a las 15:30, hora en que abordará el avión en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con rumbo a Buenos Aires.
Tras la visita iniciada el pasado viernes, el Pontífice encabezará una ceremonia formal de despedida con la presencia del presidente Yamandú Orsi y las principales autoridades locales.