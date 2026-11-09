Aplausos, desaires y saludos dudosos: la trastienda del primer discurso del Papa en la Argentina

En esta noticia El mensaje político en el Palacio Libertad

La Argentina no tuvo la oportunidad de recibir a Jorge Bergoglio después de que fuera elegido como Papa Francisco. Durante sus doce años de pontificado, el primer Papa argentino y latinoamericano nunca regresó al país. Por eso, la misa que León XIV celebra en el Monumento a los Españoles es un momento histórico para los fieles en nuestro país.

Pero la visita de León XIV llega también con una dimensión política que comenzó a tomar forma desde su primer discurso en el país.

En el Palacio Libertad, frente al presidente Javier Milei y a representantes de la sociedad civil, el Pontífice pidió a la política “ reconocer los límites del poder ” e indicó que “ la economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía ”.

Según confirmaron fuentes de la Conferencia Episcopal a Él Cronista, el Gobierno nacional se hará presente en la misa que dará el Papá León, se espera la llegada de Javier Milei junto a una comitiva de ministros.

Los ministros libertarios se repartirán las misas que el Papá de y las ausencias tendrán ese motivo. Además, desde la CAE indicaron que no esperan la llegada de Javier Milei en Luján.

Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa que ofrecera el Papa leon XIV FOTO NA DAMIAN DOPACIO NA

El Papa hoy oficiará una misa que tendrá como eje el Evangelio de San Juan, específicamente el capítulo 21 3-22.

“Hay que tener presente que es el evangelio en torno a una fiesta y por eso son los textos. La dedicación de San de Letrán”, indicaron a este medio.

El Evangelio de Juan 21:3-22 narra la tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades, donde transforma una noche de pesca fracasada en una captura milagrosa de 153 peces tras pedirles que echen la red a la derecha de la barca.

Eso tiene un triple mensaje: la Iglesia de puertas abiertas, la unidad en la diversidad, y el contraste entre el fracaso humano y la fecundidad divina, explicaron.

Asimismo, la lectura de la iglesia Argentina es que el discurso papal solo puede ser leído en un contexto internacional y responde ala postura humanista del Sumo Pontífice.

Pese a las intenciones de la Casa Rosada, el sucesor de San Pedro pidió atender a las personas con discapacidad, los problemas de las universidades y la dignidad humana.

Esto último es uno de los ejes de su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole, donde el Papa visitó a personas con discapacidad que viven allí.

En este contexto, León XIV tendrá este lunes su primer gran encuentro pastoral con los argentinos. A las 11:30 inició la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El recorrido del papamóvil comenzó a las 10 y tuvo una extensión de 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador. La misa que comenzó a las 11:30, finalizó a las 13 horas.

El encuentro fue definido como la “Misa por las familias” y tendrá como uno de sus ejes la idea de la comunidad reunida para rezar. La convocatoria de la Iglesia apunta a que los fieles lleguen acompañados por sus familias y comunidades, con sus propias intenciones, en una celebración que busca poner en el centro los vínculos y el encuentro.

El lugar elegido también tiene una carga histórica particular. El Monumento a los Españoles ya fue escenario de una misa papal: el 12 de junio de 1982, Juan Pablo II celebró allí la Misa por la Nación Argentina, pocos días antes del final de la Guerra de Malvinas. Aquel encuentro ocurrió durante una de las etapas más delicadas de la historia reciente del país y quedó asociado a la visita del Pontífice polaco en plena guerra.

La celebración también tiene una impronta federal. La organización preparó una propuesta musical con artistas y grupos provenientes de distintas regiones del país, entre ellos Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. La música funciona así como otra forma de representar la diversidad cultural de la Argentina durante la primera gran misa de León XIV frente a los fieles.

La dimensión de la convocatoria se ve también en el despliegue sobre la avenida del Libertador. El espacio preparado para los fieles se extendió durante unos 2,3 kilómetros, desde la zona de Sarmiento hasta Olleros, con pantallas y equipos de sonido para seguir la celebración desde distintos puntos.

Entonces, a misa tuvo un escenario que excedió ampliamente el perímetro del Monumento y convirtió a buena parte de Palermo en una extensión del encuentro .

La expectativa esta puesta entonces en qué lugar ocupará la familia dentro de ese mensaje y si León XIV retoma frente a los argentinos algunos de los ejes que ya planteó desde su llegada.

La jornada tendrá además una segunda instancia relevante por la tarde, cuando León XIV participe de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego se reunirá con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas y cerrará el día con las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El mensaje político en el Palacio Libertad

El contraste con su paso por Uruguay también resulta evidente. Allí, León XIV había elegido un tono mucho más directo sobre las urgencias sociales: la pobreza y la búsqueda de acercar la iglesia a quienes se han alejado.

Sin embargo, en la Argentina, su primer mensaje tuvo un registro más político.

Durante su discurso Los jóvenes también ocuparon un lugar importante. El Papa sostuvo que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

A partir de esa definición, planteó la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

El discurso tuvo además una fuerte referencia a la idea de herencia. “Ninguna generación comienza la patria desde cero: la recibe”, afirmó León XIV, en una apelación a preservar y fortalecer aquello que las generaciones anteriores construyeron.