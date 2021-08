Las minas de Alberto y ¿una reemplazante para Guzmán?

Atención: en esta nota se va a hablar, finalmente, de las minas del Presidente. Pero más adelante.



Antes: ¿y si así como quien no quiere la cosa Cristina Kirchner acaba de bendecir a quien sucederá a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía una vez pasadas las elecciones o cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

La pregunta sorprendió en la boca de un importante financista que leía en la tarde del lunes el tuit de la vicepresidenta destacando una intervención de una funcionaria el domingo a la noche por televisión.

"Claro como el agua. Cecilia Todesca, economista y vicejefa de gabinete, anoche en C5N. Excelente descripción de lo que pasó con tu salario en los últimos 18 años y los estragos de las dos pandemias: la del macrismo y la del coronavirus", escribió la dos veces presidenta mandato cumplido y compartió el video de la entrevista con Iván Schagrodsky.

Allí, Todesca básicamente contaba que según sus indicadores en los doce años del kirchnerismo el salario real creció 78%, contra un 20% que cayó entre 2015 y 2019 y tres momentos que habría atravesado bajo la gestión de Alberto Fernández: una mejora del 6,4% en el primer trimestre de 2020, cuando se dieron bonos especiales para el sector privado, una caída del 6,9% durante la pandemia, y una mejora con gusto a empate en el primer semestre del año, en el 0,8%. "Alguien diría, no fue magia, fue salario", subrayó.

"En los datos de la industria estamos volviendo a los niveles de 2019, pero ¿ quién quiere volver a 2019, que fue un año horrible ? ", se preguntaba la funcionaria que tiene despacho en la Casa Rosada y es una de las principales asesoras del Presidente.

Si Todesca no tuvo un cargo de mayor visibilidad al comienzo de la gestión fue por priorizar el perfil bajo y para abocarse a ese trabajo de hormiga de tratar de medir, monitorear y definir las políticas del día a día y el sector por sector en un país tan enquilombado como el nuestro. ¿Podrá haber cambiado de parecer en caso de que hubiera una especie de y-si-te-llama-Román en el Frente de Todos?

Nadie en el Gobierno va a validar ningún rumor al respecto. Pero siempre un tuit de Cristina completa cualquier escenario que se quiera imaginar sobre cómo se están acomodando los rebalanceos internos en la coalición de gobierno.

Desconfianza con el jefe de Hacienda desde que trató de echar a un subsecretario y reculó en chancletas porque tenía más banca que él. Cruces públicos del jefe del bloque en diputados, Máximo Kirchner, el "hijo de" con más palanca de la política, que le viene tirando "ojo con lo que firmás con el FMI". Intervenciones de la propia Cristina hablando de funcionarios que no funcionan, diciendo que el que no tenga aguante se busque otro laburo y bajando línea directa. Sumale un tuit una tarde de invierno y un banquero en seguida creerá: "Ya está frito Martín". Guzmán, mientras tanto, sigue en modo supervivencia. El debate de "quién endeudó más" lo habilitó a meterse en la campaña.

La danza de nombres es impune. Por eso es poco sensible hablar de esto. Pero la especulación en el establishment aparece rápido. "Puede ser Todesca, banca más los controles que Martín", dice un analista. "Si la otra opción es Fernanda Vallejos, ¿dónde hay que tatuarse a Todesca?", suelta un ejecutivo que -se ve- no comulga con la mirada de la diputada del oficialismo que habló en la pandemia de impulsar la participación estatal en compañías o ha hablado no hace tanto de "la maldición de exportar alimentos".

Tasa, tasa

Como sea, no deja de ser el oteo del futuro que hace un banquero stalkeando las redes de la líder del Gobierno. Entretanto, todavía restan definiciones del manejo de la política económica que pasan por el propio Guzmán en diálogo cotidiano con el titular del Banco Central, Miguel Pesce. Una crucial: ¿quién tiene que salir a aumentar las tasas de interés en una realidad donde los plazos fijos se pagan al 37% anual y la inflación subió al escalón del 51% en los últimos doce meses?

El Central considera que es el Tesoro el que en las colocaciones de deuda tiene que ir subiendo el costo del dinero para marcar el rumbo al mercado financiero. En Economía opinan que en cambio es la tasa de política del ente monetario la que manda. Por ahora , las discusiones se suavizan por la ilusión de que la desaceleración de la inflación por debajo del 3% mensual vuelva menos urgente la cuestión. Es lo que sugiere por ejemplo Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, que por otro lado ya decidió rechazar la propuesta de los dueños de Vicentin de pagarle un 25% de la megadeuda contraída en la era Macri. La considera "un globo de ensayo" y "una broma".

Pesce es uno de los integrantes no abogados del club de amigos cercanos al Presidente, esos sesentones con pinta de parroquianos de bar muy señalados por el Instituto Patria a partir del Olivosgate e interpelados por el "poné orden" de la jefa. En estas horas está saliendo a mostrar los dientes. Después de las últimas regulaciones cambiarias sobre los dólares financieros está satisfecho. Considera que bajó a la mitad o menos la operatoria del contado con liquidación y el dólar Bolsa y apuesta a poner en caja al heterogéneo universo de más de 250 agencias de liquidación y compensación, las Alyc, los operadores del mercado.

Ahí hay de todo, desde firmas asociadas a bancos que operan desde siempre, hasta fugaces empresas que en realidad son casas de cambio con aplicaciones para celular, pasando por las "family office", es decir sociedades de bolsa que trabajan exclusivamente con las grandes fortunas del país que prefieren no abrir sus números a terceros y se compran un sello para mover sus activos con discreción.

En el Gobierno devuelven cualquier crítica sobre el impacto en el funcionamiento del mercado con una frase: "Lloran y operan porque les cortamos un negocio de $ 80 mil millones de comisiones al año". Hacen listas con las más grandes, como Allaria, Balanz, Invertir en Bolsa, Stonex Securities, Sociedad de Bolsa Centaurus o PPI Inversiones, pero dicen que el problema no está ahí, sino en los "boliches" más chicos. Con todo, en la City le contestan: "Si hay ley seca, obvio que van a ganar los intermediarios que venden bebidas. Van a perder cuando no haya ley seca".

A bailar el Wado Wado

A todo esto, en esta realidad económica para armar que es el oficialismo hay quienes siguen juntando evidencia de que el rumbo podrá ser el de un auto de borracho pero con destino capitalista y pro inversión privada al final del camino.

Aquél acto de lanzamiento de candidatos habría sido un primer capítulo de la serie Mirá Lo Que Hago, No Lo Que Digo. Fue cuando la vicepresidenta había confirmado que la plata extra que está mandando el Fondo será para pagarle al propio organismo y no para hacer política contracíclica, algo que sólo le pasa a Sri Lanka. Bueno, peor está Afganistán, donde la comunidad internacional directamente decidió no girarle la guita a los talibanes.

La chance con más adeptos en el Gobierno es que se termine de cerrar un arreglo a diez años con una cláusula automática de extensión en caso de que surja una nueva arquitectura internacional que permita estirar los plazos. ¿Cuándo se firma? Entre las Fiestas de fin de año y la temporada de verano puede ser un buen momento para pasar noticias no del todo populares.

Mientras tanto, en la última semana, los ejecutivos de las empresas gringas nucleados en la cámara de comercio argentino estadounidense, Amcham, se refregaban los ojos en el Zoom al escuchar a Wado De Pedro, el ministro del Interior, que los atendió por primera vez y con un tono market friendly. Y más: al día siguiente alguno casi escupe el café cuando leyó en la prensa que el funcionario clavaba una autocrítica de que el kirchnerismo no había sabido hablarles a los hombres de negocios durante su anterior versión antes de 2015. ¿Franela? El que quiera creer que crea.

Alberto, mientras tanto, se abraza a las minas. En San Juan, capital minera del país, el Presidente ratificó lo que ha sido una definición constante en este año y medio de gestión: bancar las modificaciones regulatorias provinciales para que avance la inversión de multinacionales para extraer recursos minerales "con licencia social", como suele decir. La regulación pro minería, tal vez de las pocas políticas con continuidad en el Estado.

Ya lo había bancado en un discurso originario con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a fines de 2019, cuando avaló la minería en Mendoza y la provincia se levantó en protestas. También lo viene bancando con sus referentes en Chubut, donde la rezonificación de territorios para habilitar la extracción de plata ha sido un plan sostenido pese a las manifestaciones. Y ahora se los pidió a los riojanos. "Tal vez podrían revisar sus posturas contrarias a la minería", les dijo. Luego cerró con una frase propia de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros: "La minería está en todo".