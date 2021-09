Provincia: las exportaciones treparon a u$s 2832 millones en julio, el mayor nivel en 11 años

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó esta mañana que las exportaciones locales alcanzaron el mejor registro desde 2010 , luego de tocar los u$s 2832 millones en el séptimo mes del año.

El dato supone además una mejora porcentual del 58,6% en relación al mismo mes del año anterior, en tanto que en el acumulado del período enero-julio las ventas externas treparon a los u$s 15.055 millones y "representan el mejor acumulado a julio de los últimos ocho años ", señaló en un comunicado la cartera de Hacienda bonaerense.

Tras la derrota electoral del pasado 12 de septiembre y cuando tanto el Gobierno nacional como aquellos distritos en los que el oficialismo quedó relegado, buscan retomar la iniciativa política para revertir el resultado de las urnas el 14 de noviembre, la difusión de estos datos intentan mostrar una economía en movimiento.

"El crecimiento interanual constante de las exportaciones de la Provincia es un indicio de la recuperación económica. En la comparación del acumulado enero-julio de 2021-2020 vemos una recuperación del 31,5% , y si se comparan los primeros siete meses de 2021 con el mismo periodo de 2019, la suba es del 16% ", señaló el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López.



Enfatizó además, que "siendo éste el mejor resultado mensual del que se tiene registro en la Provincia, esto demuestra que estamos superando incluso los niveles totales de exportación pre pandemia".

Y ya en tono de campaña, remarcó: "Esta reactivación sólo es posible a través de un Estado presente que continúa avanzando en políticas concretas para construir la Provincia que queremos".

Más allá de las interpretaciones sobre el origen de la mejora en las exportaciones, lo cierto es que según el informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el desempeño exportador de julio responde básicamente a las ventas externas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA).

En el primer caso, las exportaciones alcanzaron los u$s 937 millones, lo que representa un incremento de 135,1% en términos interanuales, mientras que las MOA totalizaron u$s 806 millones y un suba de 14,6%. Más atrás se ubicaron Combustibles y Energía, con ventas por u$s 172 millones y crecimiento del 22% respecto de 2020.

En los últimos meses se multiplicaron los reclamos, incluso con medidas de fuerza, de productores agropecuarios , claves en el comercio exterior de la provincia, por decisiones que tomó el Gobierno nacional, con eje en el cierre parcial de las exportaciones de carne vacuna, y quejas por el impacto de los derechos de exportación aplicable a productos emblemáticos del campo como la soja (poroto) y los derivados (aceite, harina, pellets), entre otras.

Según información oficial, en los primeros siete meses del año los productos que lideraron las exportaciones fueron Cereales, con ventas por u$s 2883 millones; Material de transporte terrestre (vehículos), con exportaciones por u$s 2565 millones; y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia con u$s 1959 millones.