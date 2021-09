Una buena: por qué el Gobierno le prende una vela al movimiento en los puertos

Necesitado de buenas noticias en materia económica, en el marco del proceso electoral que arrancó en las PASO y terminará el 14 de noviembre con las generales legislativas, los datos de comercio exterior dibujaron esta tarde una sonrisa en los rostros del funcionarios del área económica.

Es que en agosto las exportaciones cruzaron la barrera de los u$s 8000 millones en un mes - u$s 8093 millones para ser más precisos- el mayor ingreso de divisas por ventas externas desde mayo de 2013 , cuando treparon a u$s 8429 millones.

Pero además, la balanza comercial arrojó un superávit de u$s 2339 millones, récord en lo que va del gobierno de Alberto Fernández , en concreto, desde noviembre de 2019, cuando habían alcanzado los u$s 2484 millones.

Según los datos difundidos esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones alcanzaron el mes pasado los u$s 5754 millones un incremento del 64% en relación al mismo mes de 2020, mientras que las exportaciones representaron un avance del 63,3% en la comparación interanual.

Así, en lo que va del año las ventas externas ya treparon a u$s 50.717 millones mientras que el ingreso de bienes importados llegó a u$s 40.068 millones. El superávit comercial, entonces ya está en u$s 10.649 transcurridos ocho meses del año y está a sólo dos mil millones de dólares del registro de todo el 2020.

Sin dudas, es una buena noticia para el Gobierno, en momentos en que el frente cambiario está lejos de ser apacible .

Hay que recordar que el ingreso de divisas es clave para mantener la actividad económica, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la estructura productiva argentina, el 75% de las importaciones corresponde a bienes de capital, insumos y bienes intermedios, partes y piezas y vehículos , muchos de ellos para uso productivo o comercial.

En cuanto a los socios comerciales, se mantiene el liderazgo de Brasil en materia de intercambio comercial (exportaciones más importaciones) con u$s 2352 millones, aunque este mes se observó una luz de apenas u$s 83 millones con China (u$s 2269 millones), en la suma del comercio total, que resulta mínima teniendo en cuenta los antecedentes de ambos países.

Un escalón más abajo se encuentra Estados Unidos (u$s 1243 millones), y más atrás la India (u$s 488 millones), Vietnam (u$s 432 millones), Chile (u$s 410 millones), Paraguay (u$s 345 millones) y España (u$s 333 millones).